洛阳市十五运会门球赛精彩收杆

碧绿的场地上，选手屏息凝神，瞄准、挥杆，“砰”的一声，球划出一道完美的线路，击中目标……16日，在新安县门球活动中心，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会门球比赛精彩收杆。

门球运动在洛阳有着雄厚的群众基础，尤其是新安县有着“中国门球之乡”的美誉，全县有门球爱好者3万多人、门球场140多块。近年来，新安县高度重视门球运动发展，积极改建标准化门球场地，多次举办全国青少年门球赛、“美丽中国”全国门球总决赛、全国青少年门球夏令营等赛事活动，得到国家、省、市有关部门及各参赛队的广泛赞誉，门球已成为该县参与人数最多、年龄跨度最大的全民健身运动。

本次比赛为期3天，设老年组团体五人制赛和成年组团体五人制赛两大项目，全市18支代表队、130名门球爱好者参赛。赛事的举办为洛阳门球爱好者搭建了切磋交流的平台，丰富了市民体育文化生活，为洛阳市全民健身事业发展注入活力。

经过连日的角逐，各组别参赛队伍获奖情况如下：

【老年组团体五人制赛】

一等奖

西工区 洛龙区

二等奖

偃师区 新安县

三等奖

老城区 嵩县 孟津区

【成年组团体五人制赛】

一等奖

新安县

二等奖

洛龙区 涧西区

三等奖

瀍河区 汝阳县 栾川县

（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 高月）