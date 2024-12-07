洛阳旅游产品亮相山东德州

9月15日下午，“探寻千年帝都 领略自然山水”洛阳旅游产品发布会在山东德州举行。

本次发布会由洛阳文化旅游投资集团有限公司主办，龙门石窟、隋唐洛阳城、重渡沟、龙潭大峡谷、牡丹阁、荆紫仙山等洛阳多家景区参加。

德州，自古至今都是一座被水浸润的城市，也因此成就了其“上善若水，大德之州”的城市名片。洛阳、德州同为与水结缘的城市，洛阳为隋唐大运河中心城市，德州古运河是京杭大运河的重要节点，两城同为黄河流域城市，本次发布会是两城以水结缘、文化互鉴、文旅协作的重要契机。