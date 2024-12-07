洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增173个“三新”研发项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 16:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2025年度第二批新产品新技术新工艺研发项目日前公布，173个项目入围。洛阳新兴产业和未来产业发展再添项目支撑。

　　“三新”研发项目是指项目实施单位在开发新产品、新技术、新工艺的过程中，自主立项、自筹经费、自主研发并经科技管理部门备案的在研项目。此次洛阳备案的173个项目主要涵盖智能装备、新能源、新材料等领域，涉及新能源用电池箔坯料、地铁钢轨探伤车、高端大型联合收获机等前沿产品，符合洛阳产业链发展导向，有助于产业链延链补链、优化升级。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市...
    洛阳妇幼惠民“礼包”暖心上线 持续为市民健康“加码”
        近日，洛阳市妇幼保健院推出多项惠民新举措，涵盖免费复诊、四维彩超宝爸陪同、影像检查半价等暖心服务，致...
  • ·胃里息肉越多越危险吗？
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目地下空间靓...
  • 出门记得带伞！未来一周洛阳将出...
  • 9月30日前集中整治！洛阳已劝离取...
  • 栾川县重渡沟示范区：雾漫山乡景...
  • 洛城高校 “花式”迎新【组图】
  • 张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督...
  • 9月诺如病毒进入流行期 开学季学...
  • 洛阳积极推动水电气暖等专业力量...
  • 洛阳境内部分高速站点禁止货车和...
  • 功能“颜值”双提升！洛阳着力建...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳市第十五届运...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605