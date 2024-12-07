洛阳新增173个“三新”研发项目

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2025年度第二批新产品新技术新工艺研发项目日前公布，173个项目入围。洛阳新兴产业和未来产业发展再添项目支撑。

“三新”研发项目是指项目实施单位在开发新产品、新技术、新工艺的过程中，自主立项、自筹经费、自主研发并经科技管理部门备案的在研项目。此次洛阳备案的173个项目主要涵盖智能装备、新能源、新材料等领域，涉及新能源用电池箔坯料、地铁钢轨探伤车、高端大型联合收获机等前沿产品，符合洛阳产业链发展导向，有助于产业链延链补链、优化升级。