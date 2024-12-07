全省首次，可免费观赛！河南省第一届“三大球”运动会来啦

9月16日，在洛阳市体育中心体育馆，“奔跑吧·少年”河南省第一届三大球运动会暨2025年河南省青少年篮球锦标赛开幕。

足球、篮球、排球，是世界公认衡量一个国家体育发展水平的重要指标，三个集体球类项目参与人口多，社会影响大，长期以来深受人民喜爱。提升三大球竞技实力，夯实三大球发展基础，是建设体育强国、实现体育事业高质量发展的必由之路，也是发展以人民为中心的体育的应有之义。