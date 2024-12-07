洛阳境内部分高速站点禁止货车和九座以上车辆上站

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队高速交警一大队获悉，因降雨，连霍高速偃师东站、偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站禁止货车上站，禁止九座(含)以上车辆上站。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，本周洛阳市将出现连阴雨天气。16日、18日有中等强度降水，局部地区有暴雨；17日开始气温较前期明显下降。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 马浩汉 文/图）