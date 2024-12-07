洛阳市林业产业总产值达279亿元

全市林业产业总产值达279亿元！记者从近日召开的全市林业产业发展现场推进会上获悉，今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，全市上下深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山”理念，大力发展林业产业，实现生态美、百姓富的双赢。

全市林业产业总产值达279亿元！记者从近日召开的全市林业产业发展现场推进会上获悉，今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，全市上下深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山”理念，大力发展林业产业，实现生态美、百姓富的双赢。 近年，我市积极培育林业多元业态—— 全市林地1281万亩 占洛阳国土面积56% 森林覆盖率45.8% 远超全国全省平均水平 林业产业总产值达到279亿元 成为助力乡村振兴重要支柱 全市林业产业总产值达279亿元！记者从近日召开的全市林业产业发展现场推进会上获悉，今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，全市上下深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山”理念，大力发展林业产业，实现生态美、百姓富的双赢。 生态优势是现代化洛阳建设的重要优势。如何把生态优势转化为发展优势？近年，我市坚持以深化集体林权制度改革为契机，在守护生态安全的基础上，积极探索实现生态价值转换有效途径，以林为主、多业并举，大力推广“林+”模式，积极培育花卉苗木、特色经济林、生态旅游、森林康养、林下经济等林业多元业态，林业产业总产值达到279亿元，成为带动群众增收致富、助力乡村振兴的重要支柱。 ●花卉苗木形成规模 全市牡丹盆花生产量突破90万盆，鲜切花销量2750万枝；栾川蕙兰种植规模23万盆，年产值10亿元；偃师黄杨占全国市场份额85%以上，特色花卉苗木品牌叫响全国。 ●特色林果硕果飘香 全市经济林总面积超200万亩，洛宁苹果、文玩核桃，栾川连翘、核桃，嵩县山茱萸、皂角，汝阳杜仲，宜阳、伊川花椒等特色经济林，已经形成集中连片发展的规模效应。 ●林下经济多点开花 按照“林上采、林间种、林下养、林中游、林边加工、林外销售”经营理念，各地因地制宜发展林药、林菌、林禽、林畜、林蜂等林下种养，林下经济发展总面积达110万亩。 ●林产品加工链条升级 坚持强上游、精中游、活下游，大力培育林业产业化龙头企业，构建“林产品+电商”等产销模式，现代家居、中药材加工、森林食品等产业蓬勃发展，森林药材产量达到2.4万吨。 ●森林康养遍地开花 全市获批省级以上森林康养基地和试点建设单位达31家，数量居全省首位，年接待游客超1300万人次，有效带动农户就业增收。 壮大林业产业一头连着绿水青山，一头连着金山银山。根据工作部署，我市将持续深化集体林权制度改革，在集体林森林可持续经营、林业产业发展、场村联营、集体林地流转经营、林业规模经营等方面大胆探索，进一步做大优势产业，延伸产业链条，强化科技赋能，提升品牌效益，推动林业产业发展不断迈上新台阶，奋力走出一条具有洛阳特色的兴林富民发展之路。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 柏珍珍)