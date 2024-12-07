洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市林业产业总产值达279亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 08:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近年，我市积极培育林业多元业态——

　　全市林地1281万亩 占洛阳国土面积56%

　　森林覆盖率45.8% 远超全国全省平均水平

　　林业产业总产值达到279亿元 成为助力乡村振兴重要支柱

　　全市林业产业总产值达279亿元！记者从近日召开的全市林业产业发展现场推进会上获悉，今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，全市上下深入贯彻习近平生态文明思想，认真践行“两山”理念，大力发展林业产业，实现生态美、百姓富的双赢。

　　生态优势是现代化洛阳建设的重要优势。如何把生态优势转化为发展优势？近年，我市坚持以深化集体林权制度改革为契机，在守护生态安全的基础上，积极探索实现生态价值转换有效途径，以林为主、多业并举，大力推广“林+”模式，积极培育花卉苗木、特色经济林、生态旅游、森林康养、林下经济等林业多元业态，林业产业总产值达到279亿元，成为带动群众增收致富、助力乡村振兴的重要支柱。

　　●花卉苗木形成规模

　　全市牡丹盆花生产量突破90万盆，鲜切花销量2750万枝；栾川蕙兰种植规模23万盆，年产值10亿元；偃师黄杨占全国市场份额85%以上，特色花卉苗木品牌叫响全国。

　　●特色林果硕果飘香

　　全市经济林总面积超200万亩，洛宁苹果、文玩核桃，栾川连翘、核桃，嵩县山茱萸、皂角，汝阳杜仲，宜阳、伊川花椒等特色经济林，已经形成集中连片发展的规模效应。

　　●林下经济多点开花

　　按照“林上采、林间种、林下养、林中游、林边加工、林外销售”经营理念，各地因地制宜发展林药、林菌、林禽、林畜、林蜂等林下种养，林下经济发展总面积达110万亩。

　　●林产品加工链条升级

　　坚持强上游、精中游、活下游，大力培育林业产业化龙头企业，构建“林产品+电商”等产销模式，现代家居、中药材加工、森林食品等产业蓬勃发展，森林药材产量达到2.4万吨。

　　●森林康养遍地开花

　　全市获批省级以上森林康养基地和试点建设单位达31家，数量居全省首位，年接待游客超1300万人次，有效带动农户就业增收。

　　壮大林业产业一头连着绿水青山，一头连着金山银山。根据工作部署，我市将持续深化集体林权制度改革，在集体林森林可持续经营、林业产业发展、场村联营、集体林地流转经营、林业规模经营等方面大胆探索，进一步做大优势产业，延伸产业链条，强化科技赋能，提升品牌效益，推动林业产业发展不断迈上新台阶，奋力走出一条具有洛阳特色的兴林富民发展之路。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 柏珍珍)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
        风险高低不在数量，而在息肉的“类型”。
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
  • ·眼皮跳别大意！女子面肌痉挛一月后半边脸几近“失控”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目地下空间靓...
  • 出门记得带伞！未来一周洛阳将出...
  • 栾川县重渡沟示范区：雾漫山乡景...
  • 9月30日前集中整治！洛阳已劝离取...
  • 洛城高校 “花式”迎新【组图】
  • 9月诺如病毒进入流行期 开学季学...
  • 张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督...
  • 功能“颜值”双提升！洛阳着力建...
  • 洛阳积极推动水电气暖等专业力量...
  • 1349名田径小将来洛竞技【组图】
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳黄河公铁大桥...
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605