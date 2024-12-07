栾川县石庙镇：鲜食玉米串起产业链

近日，在栾川县石庙镇八福农业科技有限公司，经过挑选、清洗、包装、杀菌等环节，一根根色泽鲜亮、颗粒饱满的鲜食玉米被陆续加工出来。
石庙镇依托自然资源优势，采取“公司+合作社+集体+农户”发展模式，流转土地种植高山玉米，发展鲜食玉米深加工产业，形成“种植—加工—销售”一条龙产业链，带动群众增收，助力乡村振兴。目前，随着高山玉米进入丰收季，当地生产的玉米深加工产品畅销各地。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 侯豫炯 摄）
