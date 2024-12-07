洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳积极推动水电气暖等专业力量下沉网格
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 08:32
　　前几日，家里暖气片突然漏水，眼看水流到地板上，家住涧西区第四印刷厂家属院的孙翠花手足无措。

　　情急之下，她向南昌路街道江东社区第五网格网格长赵海慧求助。赵海慧赶忙上门了解情况，发现自己无法处置。

　　“阿姨别急，我帮您联系热力公司的人。”赵海慧现场拨打负责第五网格的热力公司工作人员的电话。10分钟后工作人员到位，1个小时后问题顺利解决。

　　“快！真快！这个电话真管用！”孙翠花看着修好的暖气片连连赞叹。

　　赵海慧能快速解决居民反映的问题，得益于专业网格员下沉。

　　赵海慧负责的第五网格共472户居民，以往她没少为居民家的水电气暖事发愁。“群众的需求多种多样，有的我们能干，但像水电气暖等专业领域问题，网格长往往束手无策。”她说，遇到类似情况，通常要上报社区、街道，再对接区职能委局联系水电气暖公司处理，沟通协调环节多、时间长。

　　如今，赵海慧有了强大“后援团”。江东社区每栋楼的门口都挂着网格公示牌，上面清晰标注公安、市场监管、卫健、城管、消防，以及水电气暖、通信公司等专业网格员的姓名和电话。“现在遇到问题，我可以直接联系对应的专业网格员，精准找人、快速响应、高效解决！”她说。

　　“小网格”装着“大民生”。今年以来，我市进一步优化做实网格化管理，整合多元力量，建强网格队伍，不断提升精细化治理、精准化服务水平。多地积极引导公安、市场监管、卫健、城管、消防及水电气暖、通信公司等力量下沉网格，推动专业力量与社区网格精准对接，更好解决群众诉求。

　　力量下沉，双向赋能。“我们将网格长‘人熟、地熟、情况熟’的优势与职能部门等专业优势结合，建立‘及时发现—协同处置—难题直解’机制，推动群众诉求处置‘前一步、快半拍’，实现各类要素向网格集中、问题在网格解决。”涧西区委组织部相关负责人介绍，实行这一举措后，很多网格长表示，居民问题得到更快解决，群众满意度提升了，自己也能腾出更多时间为群众办实事。

　　对于相关职能部门和水电气暖、通信公司来说，人员下沉社区网格后，不仅能快速发现问题、解决问题，还能进一步密切与辖区群众的联系，提升服务质量，增强群众认同感。

　　专业网格员探索，可谓一举多效。目前，涧西区14个街道112个社区均已成立专业网格员队伍，构建起“1+2+N”网格队伍模式(“1”是指每个网格都有一名网格长，“2”是指兼职网格员和专业网格员队伍，“N”是指党员、志愿者、下沉机关党员、三新群体等)，形成“网格长统筹、专业力量联动、多元力量协同”合力。

　　日前召开的市委专题会议在研究党建引领基层高效能治理有关工作时，再次提出要以村(社区)为单元构建扁平化网格体系，积极整合专业力量参与网格治理，健全线上线下问题收集办理机制，更好地在服务群众、解决诉求中凝聚群众。

　　按照市委部署，下一步，我市将深入推动社区网格与专业力量协同配合，推动更多资源力量向网格汇聚，将服务触角延伸到千家万户，持续提升精细化、专业化治理水平，着力打造共建共治共享的社会治理新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
