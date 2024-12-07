北齐华严经造像碑：融合雕刻与书法的佛教瑰宝

在汉魏洛阳故城遗址博物馆中，陈列着一件珍贵的北齐时期文物——华严经造像碑。

石碑局部

这座石碑高253厘米、宽107厘米、厚26厘米，由整块石灰岩雕琢而成，虽然历经千余年岁月，局部残损，但整体保存较为完整，为今人了解北齐时期的佛教艺术和信仰提供了实物见证。

该石碑为征集文物，顶部呈圆拱形，雕刻着6条相互缠绕的蟠螭。这些螭龙首部向下，双目圆睁，张口露齿，造型生动有力，仿佛正在衔着碑身。碑的正面额部设有一个佛龛，龛内雕刻着一组五尊像：中间是主尊坐佛，两侧各有弟子和菩萨站立侍奉。主龛还雕有8个小龛，里面各有1尊菩萨像，龛外刻有菩萨名号及对应供养人题名，整体布局井然有序。

碑身部分刻有《大方广佛华严经初发心功德品》经文，共35行，每行约48字。这些文字是用隶书书写的，从右向左排列，字迹工整，笔力沉稳，展现了北齐时期的书法艺术水平。

石碑的背面同样雕刻精美。顶部有一个帷幕形的佛龛，内有3尊造像：中间是坐佛，两边各立1尊菩萨。龛座刻有香炉和狮子，龛外两侧各有1个力士像。碑身上部还排列着24个小龛，每个龛内都立着1尊菩萨像，各具特色，形象生动。

《华严经》是大乘佛教的重要经典，被誉为“经中之王”。这部经典主要宣扬毗卢遮那佛的教法，强调法界缘起、事事无碍的哲学思想，展现了一个宏大圆满的佛教世界观。该经典在南北朝时期开始流传，到唐代达到鼎盛，对中国佛教的发展产生了深远影响。这块造像碑的重要价值在于它集雕塑、书法和佛经于一体，不仅真实反映了北齐时期洛阳地区华严信仰的流行情况，也与安阳等地的同类碑刻共同构成了当时华严信仰传播的证据链。整块石碑既展示了北齐工匠的高超技艺，也体现了当时佛教信众的虔诚信仰。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 来闪闪 文/图）