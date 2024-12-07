洛平：“扫码入企”实为“精准护企”

今后，遇到不扫码亮证的乱检查，企业可以说“不”！我市进一步规范涉企行政检查，将加快推行“扫码入企”，最大限度减少入企检查频次，做到有事必应、无事不扰。

今后，遇到不扫码亮证的乱检查，企业可以说“不”！我市进一步规范涉企行政检查，将加快推行“扫码入企”，最大限度减少入企检查频次，做到有事必应、无事不扰。

入企检查既不能“缺位”，也不能“越位”。“扫码入企”，要求行政执法人员进入企业检查时，必须扫码亮证规范执法。这一新的执法模式，把随意检查关进制度的“笼子”，赋予企业面对违规检查时“拒绝”的权利，尊重了企业自主经营权，不仅减少入企现场检查频次，减轻企业负担，还倒逼执法监管部门转变作风、提高工作效率，让每一次执法检查都不是走过场。

“扫码入企”做的是“减法”，遵循的是“无事不扰”的原则。减法，减掉的是涉企“乱检查”，减掉的是“一人生病，大家吃药”的形式主义，减掉的是逐利检查带来的迎来送往、宴请公关等企业负担，减掉的是乱查封、乱扣押等行政乱作为。减掉这些乱作为，相关部门可以从随意检查、重复检查中抽出身来，集中精力做好安全生产、食品安全、农产品安全、自然灾害风险隐患排查整治，才能维护好公共利益，让企业在良好的营商环境中更好发展。

当然，减少入企检查不是为减而减，把必要的检查也给省了。如果在必要的检查上人为打折扣，不仅不利于企业问题的整改，而且最终可能会损害社会公共利益。比如，食品安全、矿山安全、生态环保、化工生产等方面的问题，一旦出事就是大事，该严的必须严格检查监管，守住安全底线。

“扫码入企”实为“精准护企”，“宽”与“严”，以企业和群众的获得感为标尺准星。当前，新一轮区域经济高质量发展竞争已从拼资源转向拼服务、拼生态，谁能以制度创新促干部作风转变，赋能企业发展，谁就能在这一轮发展中抢占先机。我们要以“等不起”“慢不得”的紧迫感，持续规范涉企行政执法，扎实推进“扫码入企”等制度落实，将该减的减到位，该管的管到位，为企业发展营造更好的法治化营商生态。（洛平）