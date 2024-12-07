洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：“扫码入企”实为“精准护企”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.16 08:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今后，遇到不扫码亮证的乱检查，企业可以说“不”！我市进一步规范涉企行政检查，将加快推行“扫码入企”，最大限度减少入企检查频次，做到有事必应、无事不扰。

　　入企检查既不能“缺位”，也不能“越位”。“扫码入企”，要求行政执法人员进入企业检查时，必须扫码亮证规范执法。这一新的执法模式，把随意检查关进制度的“笼子”，赋予企业面对违规检查时“拒绝”的权利，尊重了企业自主经营权，不仅减少入企现场检查频次，减轻企业负担，还倒逼执法监管部门转变作风、提高工作效率，让每一次执法检查都不是走过场。

　　“扫码入企”做的是“减法”，遵循的是“无事不扰”的原则。减法，减掉的是涉企“乱检查”，减掉的是“一人生病，大家吃药”的形式主义，减掉的是逐利检查带来的迎来送往、宴请公关等企业负担，减掉的是乱查封、乱扣押等行政乱作为。减掉这些乱作为，相关部门可以从随意检查、重复检查中抽出身来，集中精力做好安全生产、食品安全、农产品安全、自然灾害风险隐患排查整治，才能维护好公共利益，让企业在良好的营商环境中更好发展。

　　当然，减少入企检查不是为减而减，把必要的检查也给省了。如果在必要的检查上人为打折扣，不仅不利于企业问题的整改，而且最终可能会损害社会公共利益。比如，食品安全、矿山安全、生态环保、化工生产等方面的问题，一旦出事就是大事，该严的必须严格检查监管，守住安全底线。

　　“扫码入企”实为“精准护企”，“宽”与“严”，以企业和群众的获得感为标尺准星。当前，新一轮区域经济高质量发展竞争已从拼资源转向拼服务、拼生态，谁能以制度创新促干部作风转变，赋能企业发展，谁就能在这一轮发展中抢占先机。我们要以“等不起”“慢不得”的紧迫感，持续规范涉企行政执法，扎实推进“扫码入企”等制度落实，将该减的减到位，该管的管到位，为企业发展营造更好的法治化营商生态。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
        风险高低不在数量，而在息肉的“类型”。
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
  • ·眼皮跳别大意！女子面肌痉挛一月后半边脸几近“失控”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目地下空间靓...
  • 出门记得带伞！未来一周洛阳将出...
  • 栾川县重渡沟示范区：雾漫山乡景...
  • 9月30日前集中整治！洛阳已劝离取...
  • 洛城高校 “花式”迎新【组图】
  • 9月诺如病毒进入流行期 开学季学...
  • 张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督...
  • 功能“颜值”双提升！洛阳着力建...
  • 洛阳积极推动水电气暖等专业力量...
  • 1349名田径小将来洛竞技【组图】
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳黄河公铁大桥...
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605