青春挥拍，活力洛城！洛阳市运会网球比赛开赛

14日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会网球比赛在新安县体育中心开赛。在前两个比赛日，青少年组和社会组选手悉数登场，展现洛阳城市的青春与活力。

奋力击球

近年来，我市网球运动得到快速发展。在2023年举办的省运会比赛中，洛阳代表队夺得7枚金牌，在全省名列前茅。2024年，我市举办全市青少年U系列网球分站赛，在市级比赛中率先尝试“积分排名赛”这种国际主流的科学赛制，走在各省辖市前列。该赛制与省级分站积分赛无缝衔接，也能更加直观真实反映选手的整体实力，避免因一次临场发挥失误等小概率事件，而让选手错失参加更高级别比赛的机会。

“本届市运会的项目设置更多、更科学，参赛选手年龄更加合理，人数也是历届最多的。”省网球协会裁判委员会主任、市十五运会网球项目裁判长李庆功说，希望通过市运会的举办，带动更多群众参与网球运动，促进该项目蓬勃发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）