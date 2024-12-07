洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市人大常委会召开党组（扩大）会议暨第51次主任会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 08:19
　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨第51次主任会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，集中学习了全市生态环境保护工作会议精神等。会议听取了市十六届人大三次会议代表建议人大代表满意度测评等工作情况报告，研究了关于推动人大代表进站联系人民群众，乡镇人民代表大会主席团监督农村低保、残疾人补贴政策落实，以及《洛阳市饮用水安全保护条例(草案)》起草等情况。会议还研究了市十六届人大常委会第二十三次会议建议议程和日程安排等。

　　李保国强调，加强队伍建设是扛起新时代人大职责使命的重要支撑。要大力弘扬求真务实、担当作为的优良作风，在依法履职中展现人大干部干事创业精气神，在服务大局中实现新作为，不断开创人大工作高质量发展新局面。要持之以恒强化为民理念，坚持问题导向，紧盯饮用水安全，农村低保和残疾人补贴政策落实，生态环境保护等民生大事，加强法规决定供给和监督推动，切实以人大职能作用发挥破解群众急难愁盼，推动制度优势转化为治理效能。要持续推动代表工作提质增效，认真落实代表建议办理“双满意”实施办法，发挥流动工作站“前哨”监督作用，常态化组织各级人大代表进站联系人民群众，倾听民声、汇集民智、纾解民忧，以人大工作“力度”和“温度”赢得群众“满意度”。要加强对全市各县(区)人大工作的指导，深入查找运行管理机制制度漏洞，建立健全分包联系、监督推动、统筹指导等工作机制，形成全市人大工作上下联动、协同推进的良好局面，为推进现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
