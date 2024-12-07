洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
700余人参赛！洛阳市运会乒乓球比赛精彩开赛
洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球比赛 2025.09.16
火热开赛

　　昨日，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会乒乓球比赛在新安县体育中心精彩开赛。

　　本届市运会乒乓球比赛分为青少年组、社会组、市直机关组等组别。比赛为期7天，有来自全市54支代表队的707人参赛。

　　“乒乓球是本届市运会的大项，参赛人数占整届参赛运动员的1/10。”市乒乓球协会会长景耀文说，本届市运会乒乓球比赛呈现三大特点：一是参赛地域广，洛阳所有县区均有代表队参赛；二是选手年龄覆盖广，最小的选手9岁，最大的68岁；三是赛程周期长，全部比赛持续7天。

　　乒乓球运动在洛阳如此受欢迎，得益于近年来我市持续开展的“洛阳球王”乒乓球争霸赛及“国球两进”活动。仅2024年，“洛阳球王”乒乓球争霸赛就举办比赛7620场，其中县区比赛2688场、市区比赛3072场。2024年举办的4个赛季决赛有1500场比赛，年终总决赛有360场比赛，其中年终总决赛吸引超过30万人次观看线上直播。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图
    胃里息肉越多越危险吗？
        风险高低不在数量，而在息肉的“类型”。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
