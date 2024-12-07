邙山之战：中原大地的烽火记忆（金墉城风云）

邙山绵延起伏，横亘于洛阳城北，这样一道天然屏障，自古便是兵家必争之地。

邙山绵延起伏，横亘于洛阳城北，这样一道天然屏障，自古便是兵家必争之地。而金墉城雄踞邙山脚下，恰似一把控扼中原的钥匙，与洛阳历史休戚相关。

在魏晋南北朝长达数百年的漫长岁月里，这座“城中城”一直是各方势力争夺的目标。历史上有多次“邙山之战”在这里上演，其中以东魏与西魏、北齐与北周之间的两场激战最为著名。

东魏西魏，鏖战金墉

金墉城始建于公元3世纪三国曹魏时期，位居汉魏洛阳城西北高地，今白马寺镇翟泉村一带，北靠邙山，南依皇城，城墙坚固，易守难攻，是一座固若金汤的“城中城”。

从曹魏至北魏，这里不仅是军事卫城，还曾是皇家监狱，囚禁过众多失势的皇室成员。围绕此处爆发的战争一场接一场，无数风云人物鏖战金墉，血洒河洛。

北魏“河阴之变”后，经过一轮残酷的政治大洗牌，北魏实权落入高欢手中。

高欢本是北魏权臣尔朱荣的部将。尔朱荣发动“河阴之变”，将北魏皇族屠戮殆尽，后来被北魏孝庄帝元子攸反杀；元子攸死后，高欢顺手夺权，拥立元脩——北魏孝文帝元宏之孙为帝，自任大丞相，把持朝政。

公元534年，当够了傀儡的元脩逃离京城洛阳，在皇亲元宝炬的陪同下西奔关中，投靠关陇军阀宇文泰。高欢改立元宏的曾孙元善见为帝，即魏孝静帝，迁都于邺城(今河北临漳一带)，国号为魏。

次年，宇文泰毒杀元脩，在关中拥立元宝炬为帝，国号也称魏。

北魏就此分裂为东魏和西魏。双方大体沿黄河为界：高欢掌权的东魏，割据黄河中下游地区，国土主要包括原北魏洛阳以东地区；宇文泰掌权的西魏，大体控制黄河以西秦岭以北的关陇地区。

《北齐书》有云：“黄者东魏戎衣色，黑者西魏戎衣色。”东、西魏势如水火，都试图吞并对方，一统东西。

公元538年，东魏大将侯景、高昂率军围攻金墉城，西魏宇文泰驰援北邙督战。最后，高昂败下阵来，在河阳南城的河桥(在今孟津、孟州一带黄河北岸)被杀，身首异处；侯景击退西魏守将独孤信，夺下金墉城；宇文泰退回关中。

公元543年，高昂的哥哥——东魏北豫州刺史高慎倒戈，献武(虎)牢关投降西魏。宇文泰率军接应高慎，趁势围攻洛阳。高欢率十万大军驻守邙山，阻击宇文泰。经过数番拉锯战，双方损兵折将，两败俱伤。最终东魏军胜出，西魏军狼狈撤退。

北周北齐，决战北邙

据《资治通鉴》记载，东、西魏交战期间，侯景放了一把火，“悉烧洛阳内外官寺民居，存者什二三”，昔日富丽繁华的北魏洛阳城化为焦土。

待到公元547年，杨衒之重游洛阳，著述《洛阳伽蓝记》时，这里已经“城郭崩毁，宫室倾覆，寺观灰烬，庙塔丘墟”。

就在《洛阳伽蓝记》成书当年，高欢病死。公元550年，高欢之子高洋废东魏帝自立，改国号为齐，史称北齐。

公元557年，宇文泰之子宇文觉在堂兄宇文护的扶持下登基，改西魏国号为周，史称北周。

因为历史原因，宇文护之母阎氏自北魏分裂之后便滞留北齐(原东魏)。宇文护动用外交手段，迫使北齐送归其母，许诺两国睦邻友好。不料，与北周交好的突厥从中作梗，突然进攻北齐幽州地界。

利益至上，宇文护一把撕毁和平协议，发兵围攻北齐重镇洛阳。

公元564年，北周大军在宇文护的率领下围困洛阳，攻打金墉城。北齐守军奋勇抵抗。双方激战多日，未出胜负。

眼见形势危急，北齐武成帝高湛御驾亲征，率军驰援洛阳，在邙山设下埋伏，诱敌深入。

与此同时，北齐兰陵王高长恭率五百骑兵突破敌军包围圈，直奔金墉城下。北齐守城官兵士气大增，打开城门，和援军一起杀向敌营。

《资治通鉴》里说，北周军方寸大乱，丢盔弃甲仓皇奔逃，“自邙山至谷水三十里中，军资器械弥满川泽”。北齐军守住了洛阳，夺得了邙山之战的胜利，史称“邙山大捷”。

面具战神，一战成名

邙山大捷后，兰陵王高长恭名扬天下。北齐士兵对他推崇备至，作《兰陵王入阵曲》歌颂这位大英雄，载歌载舞，庆祝胜利。

高长恭本名高肃，乃北齐宗室名将，英俊潇洒，骁勇善战。史载，因担心自己容貌“类妇人”，怕威慑不了敌军，兰陵王每次出征都戴着狰狞可怕的面具。私底下，他却宽厚仁义，礼贤下士。

无奈功高震主，战功赫赫、万众爱戴的兰陵王，引起了北齐后主高纬的猜忌。公元573年，高纬赐给高长恭毒酒一杯，终结了“面具战神”的传奇一生。

《北齐书》载，高长恭临死前仰天长叹：“我忠以事上，何辜于天而遭鸩也？”令人唏嘘。

国失栋梁，北齐瞬间房倒屋塌。不久，北周再度发兵伐齐，高纬被杀，北齐灭亡。坚守金墉城的北齐洛州刺史独孤永业见大势已去，投降北周。

公元577年，北周统一北方。

北周都城原本在关中。北周宣帝宇文赟即位后，打算迁都洛阳。公元579年，宇文赟行幸洛阳，曾驻跸金墉城，下诏营建洛阳宫室。可惜宇文赟英年早逝，迁都大事尚未落定，便一命归西。

前人种树后人乘凉，北周权臣杨坚摘取了胜利果实。因新即位的周静帝宇文阐(音同产)年幼，公元581年，杨坚代周称帝，改国号为隋，并于公元589年南下灭陈朝，统一中国。后来，杨坚的儿子——隋炀帝杨广迁都洛阳，完成了父辈的夙愿。历史进入了新的篇章，而见惯了朝代更迭、豪杰陨落的金墉城，并未隐入尘烟。它依然屹立在邙山之下，预备迎接下一场血雨腥风……（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）