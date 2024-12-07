全国“最美基层民警”韩作君：两大“法宝”助他守护万家灯火

“干刑事技术，永远不能停下学习的脚步，必须沉下心，把现场勘查、物证提取这些基本功练得更扎实。”近日，在市公安局2025年教师节教官座谈会上，全国“最美基层民警”韩作君寄语自己的徒弟。

“干刑事技术，永远不能停下学习的脚步，必须沉下心，把现场勘查、物证提取这些基本功练得更扎实。”近日，在市公安局2025年教师节教官座谈会上，全国“最美基层民警”韩作君寄语自己的徒弟。

韩作君(左)与徒弟分析比对线索

这份寄语，何尝不是韩作君长期以来对自己的要求！

今年50岁的韩作君是市公安局洛龙分局刑侦大队警务技术一级主管。2008年，他从部队转业入警，面对指纹、手印、足迹、痕迹、DNA这些陌生知识，不懂就问，刻苦钻研。

“他对技术的热爱，是刻到骨子里的，别人需要两三年时间，韩作君用两个月的时间就能够独当一面。”洛龙分局刑侦大队副大队长吕晓瑜说。

在同事们心中，韩作君记忆力好，目光敏锐，有过目不忘的本领。韩作君自己心里清楚，这并非天赋，而是源于他的两大“法宝”。

第一件“法宝”是22本厚厚的工作笔记。自2009年以来，他将经手的每一起案件、每一个线索都记录下来。他说：“平常翻阅一遍，就相当于对案件案情进行一次重温，有时候案件的突破口就是在记笔记和做记录时发现的。”

第二件“法宝”是镌刻在他脑海里的独特数据库。在日常工作中，韩作君习惯性地对洛阳各类刑事案件进行分析研究，久而久之，对各个区域的犯罪状况了然于胸。他常常骑着自行车穿行于洛阳的大街小巷，沿途记录各式各样的信息数据，在脑海中构建起独特的数据库。

“师傅把‘每一份物证都可能关系到案件真相，每一个细节都可能影响司法公正’挂在嘴边，把‘勘必细，比必快，串必准，打必狠’放在心上。”在徒弟刘文豪眼中，韩作君是对工作严谨、对真相执着的标杆。

而他精心提炼总结的“勘必细，比必快，串必准，打必狠”工作法，也被全市推广应用。以他名字命名的“韩作君工作室”成为全市刑事技术交流的平台和疑难案件侦办的强力支撑。

一枚指纹、一个脚印、一根发丝，在韩作君的眼中，都是“会说话”的证据，他用17年如一日的坚守，让痕迹“开口”，让真相大白，让罪恶无处遁形。从警以来，韩作君勘查各类现场2200余次，利用指纹比中案件1200余起，通过技术比中嫌疑人4000余人次，协助侦破系列案件270余起，涉及2300余起案件。即使在2019年确诊膀胱癌，他也依然坚守岗位，协助侦破系列案件120余起，提供各类涉案人员线索2600余个。

多年来，韩作君先后获得全国优秀人民警察、全国特级优秀人民警察、感动中原年度人物、全国“最美基层民警”等荣誉称号，荣立个人二等功1次、个人三等功2次。今年9月3日，他还受邀到北京观礼阅兵。

如今，洛龙分局“韩作君工作室”的灯光依然常常亮到深夜，这位“神探”依然沉浸在他的痕迹世界里，让物证“开口说话”，让光明照亮黑暗深处，默默守护着万家灯火。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 郭宇鹏 文/图）