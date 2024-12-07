洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国“最美基层民警”韩作君：两大“法宝”助他守护万家灯火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.16 08:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　开栏语

　　伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。自即日起开设《出彩河南人——洛阳榜样发布厅》栏目，讲好洛阳榜样故事，大力营造崇尚先进、学习先进、争当先进、礼遇先进浓厚氛围，以“洛阳榜样”引领全市广大干部群众团结奋进、砥砺前行，为现代化洛阳建设汇聚磅礴力量。敬请关注。

　　“干刑事技术，永远不能停下学习的脚步，必须沉下心，把现场勘查、物证提取这些基本功练得更扎实。”近日，在市公安局2025年教师节教官座谈会上，全国“最美基层民警”韩作君寄语自己的徒弟。

韩作君(左)与徒弟分析比对线索

　　这份寄语，何尝不是韩作君长期以来对自己的要求！

　　今年50岁的韩作君是市公安局洛龙分局刑侦大队警务技术一级主管。2008年，他从部队转业入警，面对指纹、手印、足迹、痕迹、DNA这些陌生知识，不懂就问，刻苦钻研。

　　“他对技术的热爱，是刻到骨子里的，别人需要两三年时间，韩作君用两个月的时间就能够独当一面。”洛龙分局刑侦大队副大队长吕晓瑜说。

　　在同事们心中，韩作君记忆力好，目光敏锐，有过目不忘的本领。韩作君自己心里清楚，这并非天赋，而是源于他的两大“法宝”。

　　第一件“法宝”是22本厚厚的工作笔记。自2009年以来，他将经手的每一起案件、每一个线索都记录下来。他说：“平常翻阅一遍，就相当于对案件案情进行一次重温，有时候案件的突破口就是在记笔记和做记录时发现的。”

　　第二件“法宝”是镌刻在他脑海里的独特数据库。在日常工作中，韩作君习惯性地对洛阳各类刑事案件进行分析研究，久而久之，对各个区域的犯罪状况了然于胸。他常常骑着自行车穿行于洛阳的大街小巷，沿途记录各式各样的信息数据，在脑海中构建起独特的数据库。

　　“师傅把‘每一份物证都可能关系到案件真相，每一个细节都可能影响司法公正’挂在嘴边，把‘勘必细，比必快，串必准，打必狠’放在心上。”在徒弟刘文豪眼中，韩作君是对工作严谨、对真相执着的标杆。

　　而他精心提炼总结的“勘必细，比必快，串必准，打必狠”工作法，也被全市推广应用。以他名字命名的“韩作君工作室”成为全市刑事技术交流的平台和疑难案件侦办的强力支撑。

　　一枚指纹、一个脚印、一根发丝，在韩作君的眼中，都是“会说话”的证据，他用17年如一日的坚守，让痕迹“开口”，让真相大白，让罪恶无处遁形。从警以来，韩作君勘查各类现场2200余次，利用指纹比中案件1200余起，通过技术比中嫌疑人4000余人次，协助侦破系列案件270余起，涉及2300余起案件。即使在2019年确诊膀胱癌，他也依然坚守岗位，协助侦破系列案件120余起，提供各类涉案人员线索2600余个。

　　多年来，韩作君先后获得全国优秀人民警察、全国特级优秀人民警察、感动中原年度人物、全国“最美基层民警”等荣誉称号，荣立个人二等功1次、个人三等功2次。今年9月3日，他还受邀到北京观礼阅兵。

　　如今，洛龙分局“韩作君工作室”的灯光依然常常亮到深夜，这位“神探”依然沉浸在他的痕迹世界里，让物证“开口说话”，让光明照亮黑暗深处，默默守护着万家灯火。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 郭宇鹏 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
        风险高低不在数量，而在息肉的“类型”。
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
  • ·眼皮跳别大意！女子面肌痉挛一月后半边脸几近“失控”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目地下空间靓...
  • 出门记得带伞！未来一周洛阳将出...
  • 栾川县重渡沟示范区：雾漫山乡景...
  • 9月30日前集中整治！洛阳已劝离取...
  • 洛城高校 “花式”迎新【组图】
  • 9月诺如病毒进入流行期 开学季学...
  • 张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督...
  • 功能“颜值”双提升！洛阳着力建...
  • 洛阳积极推动水电气暖等专业力量...
  • 1349名田径小将来洛竞技【组图】
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳黄河公铁大桥...
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    郑洛高速公路项目...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605