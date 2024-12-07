洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督导生态环境保护工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.15 23:16
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

铁心铁面铁腕加强治污攻坚
坚决守牢生态环境保护底线
张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督导生态环境保护工作

　　15日，市长张玉杰到伊川县、嵩县、栾川县调研督导生态环境保护等工作。他强调，要始终坚持生态优先、绿色发展，锚定目标任务，压实工作责任，以铁心铁面铁腕严把源头关、排放关、治理关，坚决守牢生态环境保护底线。

　　秋冬季是大气污染治理关键期。张玉杰到伊川龙泉坑口自备发电有限公司察看实时排放数据，详细询问优质煤炭利用、清洁运输替代、减排措施落实等情况；到洛阳豫港龙泉铝业有限公司了解固废处置、产能转移等情况，随机检查临路煤灰抛洒治理工作。张玉杰强调，要聚焦移动源、工业源、扬尘源等重点领域，引导企业提高低硫高热煤使用率，提升煤炭等铁路运输比例，严查货运车辆“抛洒滴漏”等违法行为，高效处置路面顽固污渍灰尘，适时启动各项应急管控举措，持续改善空气环境质量。

　　陆浑水库是嵩县的生态宝库。张玉杰认真察看沿湖生态环境整治、嵩县第二污水处理厂管网建设情况，强调要统筹建与管，完善污水处理设施和配套管网，持续推进农村供排水一体化建设，构建“建管用”长效运营体系，不断提高污水处理能力和企业运行效益。张玉杰实地察看环保督察问题整改工作，强调要实施水源保护分区精准管控，推动系统治理、源头治理、全流域治理取得更大成效，打造环陆浑湖区域生态高地。

　　栾川县是全国首批生态文明建设示范县。“污水处理设施覆盖率多少？”“餐厨垃圾如何高效利用？”张玉杰到栾川县第二污水处理厂及有机质处理中心，了解排放监测、管网建设、垃圾无害化处理等情况，深入陶湾镇察看伊河断面水质情况，强调要坚持城乡“一盘棋”，追根溯源摸清底数，全域覆盖截污纳管，提高污水收集、处置、监管能力。张玉杰还到丰瑞氟业刘扒店矿区、龙兴新材料高性能钼材料项目等处，了解达标排放、安全生产等情况，叮嘱企业扛牢主体责任，提升环保治理水平，延伸产业链条，锻造绿色竞争新优势。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
    胃里息肉越多越危险吗？
        风险高低不在数量，而在息肉的“类型”。
  • ·糖友腿上出现褐红色斑片咋回事？
  • ·身体怕热、手脚怕冷，该咋办？
  • ·眼皮跳别大意！女子面肌痉挛一月后半边脸几近“失控”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 天心·校场里：场景焕新圈粉 日均...
  • 十大专项行动推进环陆浑水库生态...
  • 中国首款工业质检具身机器人洛阳造
  • 洛阳小雨渐停转多云 最高气温26℃
  • 桂花飘香！洛阳闻香赏桂攻略来了
  • 最新消息！洛阳终止防汛四级应急响应
  • 让传统产业焕发“新质”
  • 事关充电宝！洛阳北郊机场再次提示
  • 洛阳服务贸易链通全球朋友圈
  • 9月13日10时开抢！河南新一波消费...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    大唐华市：昔日老...
    洛阳黄河公铁大桥...
    玄武门遗址保护展...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605