张玉杰到伊川、嵩县、栾川调研督导生态环境保护工作 15日，市长张玉杰到伊川县、嵩县、栾川县调研督导生态环境保护等工作。他强调，要始终坚持生态优先、绿色发展，锚定目标任务，压实工作责任，以铁心铁面铁腕严把源头关、排放关、治理关，坚决守牢生态环境保护底线。 秋冬季是大气污染治理关键期。张玉杰到伊川龙泉坑口自备发电有限公司察看实时排放数据，详细询问优质煤炭利用、清洁运输替代、减排措施落实等情况；到洛阳豫港龙泉铝业有限公司了解固废处置、产能转移等情况，随机检查临路煤灰抛洒治理工作。张玉杰强调，要聚焦移动源、工业源、扬尘源等重点领域，引导企业提高低硫高热煤使用率，提升煤炭等铁路运输比例，严查货运车辆“抛洒滴漏”等违法行为，高效处置路面顽固污渍灰尘，适时启动各项应急管控举措，持续改善空气环境质量。 陆浑水库是嵩县的生态宝库。张玉杰认真察看沿湖生态环境整治、嵩县第二污水处理厂管网建设情况，强调要统筹建与管，完善污水处理设施和配套管网，持续推进农村供排水一体化建设，构建“建管用”长效运营体系，不断提高污水处理能力和企业运行效益。张玉杰实地察看环保督察问题整改工作，强调要实施水源保护分区精准管控，推动系统治理、源头治理、全流域治理取得更大成效，打造环陆浑湖区域生态高地。 栾川县是全国首批生态文明建设示范县。“污水处理设施覆盖率多少？”“餐厨垃圾如何高效利用？”张玉杰到栾川县第二污水处理厂及有机质处理中心，了解排放监测、管网建设、垃圾无害化处理等情况，深入陶湾镇察看伊河断面水质情况，强调要坚持城乡“一盘棋”，追根溯源摸清底数，全域覆盖截污纳管，提高污水收集、处置、监管能力。张玉杰还到丰瑞氟业刘扒店矿区、龙兴新材料高性能钼材料项目等处，了解达标排放、安全生产等情况，叮嘱企业扛牢主体责任，提升环保治理水平，延伸产业链条，锻造绿色竞争新优势。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)