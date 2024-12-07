出门记得带伞！未来一周洛阳将出现连阴雨天气

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。 刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和地面冷空气的共同影响，未来一周我市将出现连阴雨天气。16日、18日有中等强度降水，局部地区有暴雨；17日开始气温较前期明显下降。 具体预报 今天夜里：阴天转小雨。 16日(周二)：小雨转中到大雨，局部暴雨，东北风3级～4级，阵风6级～7级，气温21℃～27℃。 17日(周三)：阴天转小雨，东北风3级左右，气温17℃～22℃。 18日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温13℃～17℃。 19日(周五)：小雨转阴天，气温13℃～19℃。 20日(周六)：阴天转小雨，气温14℃～20℃。 21日(周日)：阴天有小雨，气温15℃～18℃。 22日(周一)：阴天有小雨，气温14℃～18℃。⑥