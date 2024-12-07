功能“颜值”双提升！洛阳着力建设完整社区 让居民生活更幸福

15日清晨时分，位于洛阳市定鼎门街与翠云路交叉口的广利社区邻里食堂传来一阵阵香气。

15日清晨时分，位于洛阳市定鼎门街与翠云路交叉口的广利社区邻里食堂传来一阵阵香气。

一碗香气扑鼻的牛肉汤，配一个焦香四溢的烧饼，食客们大快朵颐、好不痛快。“天冷了，拿着社区发的汤券来喝碗牛肉汤，心里真舒坦。”广利社区居民施彩云笑着说。

洛阳人喜爱喝汤，广利社区引进专业汤馆运营邻里食堂，不仅方便辖区居民喝上一碗放心汤，也着力为需要帮助的居民提供一碗暖心汤。

“凡是社区60岁以上的老人、低保户、残疾人以及服务社区的环卫工人等，凭借社区发放的汤券每人每月来这儿免费喝一碗汤、吃一份烧饼。”广利社区党总支书记、居委会主任谭雄芳说，每月免费一碗汤，让邻里食堂有了邻里味儿。

洛龙区翠云路街道广利社区成立于2022年7月，下辖小区主要为近年新建小区，常住总人口约12400人，中青年人占比较高。今年以来，洛阳市高质量推进完整社区建设，广利社区以此为契机，从居民需求出发补短板、优服务、强治理，让幸福在家门口升级。

完整社区，指的是在居民适宜步行的范围内，有完善的基本公共服务设施、健全的便民商业服务设施、完备的市政配套基础设施、充足的公共活动空间、全覆盖的物业管理和健全的社区管理机制，且居民归属感、认同感较强的居住社区。

问需于民、缺什么补什么，是广利社区在建设完整社区过程中的重要工作。缺少养老、健身等场所，“三自”组织活动室不足、无运动休闲场所……针对这些短板不足，该社区着力完善社区服务设施，增设养老、健身、文化活动、中医理疗等场所，改造提升邻里中心，进一步完善社区服务设施，构建15分钟便民生活圈。