15日，2025年国家网络安全宣传周洛阳市活动启动。 15日，2025年国家网络安全宣传周洛阳市活动启动。 当日上午，活动举办开幕式，洛阳市市直有关单位及全市网信系统相关负责同志参加，并参观主题展和网络安全企业展。 随后，河南省“网络安全进基层”宣讲洛阳站活动举行，北京长亭科技有限公司政府行业技术总监吕文杰围绕网络安全法律法规、网络信息安全形势、常见网络安全威胁与应对等内容进行深入解读，带领大家进一步提升网络安全防护能力，共同筑牢网络安全防线。 2025年国家网络安全宣传周于9月15日至21日在全国范围内统一开展，主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民——以高水平安全守护高质量发展”。宣传周期间，洛阳市将举办网络安全展、网络安全专题讲座、网络安全优秀短视频展播等一系列特色宣传活动，引导社会公众提高网络安全意识和防护技能。同时，各联合承办部门还将举行校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等六大系列主题日活动，以及网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭“七进”宣传普及活动，在全市上下营造安全共享、责任共担的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 裴濮钰)