9月30日前集中整治！洛阳已劝离取缔露天烧烤122家

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，连日来，洛阳城管部门在全市范围内开展餐饮油烟集中治理专项行动，截至9月15日，已劝离取缔露天烧烤122家。

14日晚，城管执法人员探访洛阳部分城区和餐饮企业饭店。在老城区十字街，执法人员持便携式油烟排放监测设备对夜市商户排烟数据进行了现场抽查检测，扫描商家“二维码”即可通过夜市“一户一码”清洗管理平台，查阅油烟净化设施清洗电子台账，整体情况良好。“如果各县区执法人员在检查中发现有排放隐患，将当场提出整改意见、要求限期整改，后续还将加强跟踪指导，持续跟进督促落实到位。”工作人员说。

洛阳市城市管理局相关负责人表示，9月1日，洛阳城管部门启动餐饮油烟集中治理专项行动，旨在切实解决餐饮油烟排放突出问题，助力大气污染防治工作。