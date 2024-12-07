9月诺如病毒进入流行期 开学季学校与孩子这样预防

随着9月到来，诺如病毒感染逐渐进入流行期，而此时正值中小学、幼儿园开学之际，学校、托幼机构作为人群聚集场所，成为诺如病毒感染高发区域。

针对这一情况，洛阳市疾控中心传控所所长麻小龙就诺如病毒的危害、传播途径及预防措施进行了详细介绍，为学校和家长提供科学指引。

本月起，诺如病毒感染病例逐渐增多

麻小龙介绍，每年10月份到第二年3月份是诺如病毒感染的流行季节，9月起感染病例便会逐渐增多。感染诺如病毒后，患者最常见的症状为呕吐、腹泻，同时还可能伴随恶心、腹痛、头痛、畏寒、发热以及肌肉酸痛等不适，对身体健康和日常生活会造成一定影响。

在传播途径方面，麻小龙表示，诺如病毒主要通过粪——口途径传播，且传播方式十分多样。既可以通过人传人实现扩散，也能通过摄入呕吐物或粪便引发的气溶胶感染，此外，接触被诺如病毒污染的食物或水，同样会导致感染。

“这种多样的传播方式，使得诺如病毒在学校、托幼机构等人员密集场所极易快速传播，需要重点防范。”麻小龙强调。

个人预防五大要点，筑牢安全防线

为有效预防诺如病毒感染，麻小龙建议市民，尤其是学生和家长，要做好以下五方面工作：

一是勤洗手是关键。餐前、便后、加工食物前以及外出回家后，都要做好手部清洁，建议使用肥皂或洗手液，用流水洗手20秒钟以上，彻底清除手部可能携带的病毒。

二是注重食品安全和饮水安全。坚决不喝生水，优先选择白开水或瓶装水；食用蔬菜和水果前要彻底洗净；烹饪加工食物时，需做到生熟分开，避免交叉污染，确保食物彻底煮熟煮透，特别是贝类等易携带病毒的水产品；外出就餐时，要选择卫生条件良好的餐厅。

三是做好居室日常清洁和通风。保持家中环境整洁，定期开窗通风，同时保持厨房餐具清洁，及时清理垃圾，减少病毒滋生和传播的环境条件。

四是规范消毒不可忽视。若家庭成员出现呕吐、腹泻等胃肠炎症状，要及时对呕吐物和排泄物进行规范处理，对被污染的环境和物体表面，需用含氯消毒剂彻底消毒；对于门把手、马桶按钮、卫生间等接触频繁、易被病毒污染的区域和部位，要定时消毒。

五是感染后需居家休息。感染诺如病毒后，一般2—3天即可恢复，在此期间，患者应尽量居家休息，减少与他人的密切接触，避免病毒进一步传播。尤其对于厨师、婴幼儿看护人员、外卖快递员等特殊岗位人员，切勿带病上岗，防止病毒通过工作环节扩散。

学校与托幼机构应落实多环节防控

针对学校和托幼机构这一诺如病毒感染高发场所，麻小龙提出，学校和托幼机构要落实好日常防控措施，加强食堂、饮用水源、图书馆、教室等重点区域的环境卫生工作，必要时开展预防性消杀，从环境层面切断病毒传播路径。

同时，要严格执行晨午检制度，密切关注学生和教职工的健康状况，一旦发现有呕吐、腹泻等症状，要及时采取隔离等措施；还要落实因病缺勤追踪和疫情报告制度，详细了解缺勤人员的健康情况，若确认是诺如病毒感染，需按规定及时上报，以便相关部门及时介入处置。

学校和托幼机构还应做好诺如病毒感染防控知识的宣传与教育工作，通过主题班会、宣传栏、家长群等多种渠道，向师生和家长普及病毒危害、传播途径及预防方法，提高大家应对诺如病毒感染的知识和技能，形成家校联动的防控合力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼杨 文/图）