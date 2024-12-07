近日，老城区琴书路(玉屏路至赵粉路段)通车。 近日，老城区琴书路(玉屏路至赵粉路段)通车。 该路段全长约415米，规划红线宽度25米，采用双向四车道设计。通车后，琴书路与周边玉屏路、逍遥路、赵粉路、魏紫路等形成交通微循环，可提升区域道路通行效率。 “这条路尤其方便了洛阳市第二外国语学校(兰溪校区)师生的出行。以往大家只能经由玉屏路的西门进出，容易造成交通拥堵。如今随着该路段开通，师生们还可以从南门通行，有效分流车辆，缓解周边交通压力。”项目有关负责人介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 石智卫）