洛阳市公安局涧西分局工农派出所户籍室正式投用
来源: 洛阳市公安局涧西分局 2025.09.15 11:13
　　近日，洛阳市公安局涧西分局官微发布消息称，涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，目前已正式对群众开放。具体内容如下：

　　为进一步深化“放管服”改革，有效提升公安窗口服务形象，切实解决辖区居民办理户籍业务“远”的问题。涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，承担业务咨询、户口迁移、证件办理等所有派出所户籍业务，全面推行“一站式”服务。目前，已正式对群众开放。

　　一、办公电话

　　0379-64955110

　　二、办公时间

　　上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

　　三、办公地址

　　洛阳市涧西区三西路与科技一路交叉口南20米
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
