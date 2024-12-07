洛阳市公安局涧西分局工农派出所户籍室正式投用

近日，洛阳市公安局涧西分局官微发布消息称，涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，目前已正式对群众开放。
近日，洛阳市公安局涧西分局官微发布消息称，涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，目前已正式对群众开放。
近日，洛阳市公安局涧西分局官微发布消息称，涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，目前已正式对群众开放。具体内容如下：
为进一步深化“放管服”改革，有效提升公安窗口服务形象，切实解决辖区居民办理户籍业务“远”的问题。涧西分局工农派出所按照标准化建设专属户籍室，承担业务咨询、户口迁移、证件办理等所有派出所户籍业务，全面推行“一站式”服务。目前，已正式对群众开放。
一、办公电话
0379-64955110
二、办公时间
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
三、办公地址
洛阳市涧西区三西路与科技一路交叉口南20米
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605