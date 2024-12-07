日前，随着最后一方混凝土浇筑完成，洛十高新建学生宿舍楼主体结构封顶，标志着项目建设取得突破性进展。

日前，随着最后一方混凝土浇筑完成，洛十高新建学生宿舍楼主体结构封顶，标志着项目建设取得突破性进展。

教育是民生之基，承载着千家万户的希望。今年以来，按照市委、市政府部署要求，市住建局采用“代建制”管理模式，组建专业建设团队，高效推进洛六高、洛十高、洛十一高和理工附中等4所高中基础设施建设项目，针对各学校在教学、生活、运动等方面存在的短板进行优化提升，进一步改善学生学习生活环境。

走进洛十高新建学生宿舍楼项目建设现场，近百名施工人员正忙碌作业。该宿舍楼规划建设宿舍142间，配备独立卫浴、空调、储物柜及公共活动空间，营造温馨舒适的生活环境。“历经近半年紧张施工，宿舍楼主体结构顺利封顶，接下来将争分夺秒推进内部装修、配套设施安装及环境优化工程，早日让学生住进新宿舍。”洛十高项目施工负责人表示。