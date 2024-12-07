金秋惠购 乐享洛阳 全民消费节点燃市民购物热情

13日至昨日，2025“金秋惠购·乐享洛阳”全民消费节在市体育中心凌波湖东广场举行。

全民消费节现场

此次消费节以“惠购金秋·乐享生活”为主题，围绕汽车、家电、家装、电动自行车、老字号、商超、养老服务等多领域联动展出，打造一站式消费体验平台，释放多层次消费优惠，为即将到来的“金九银十”传统消费旺季注入强劲动力，助推洛阳消费市场持续升温。

消费节首日，凌波湖畔人潮涌动，尤其是汽车展区迎来客流高峰。各大品牌全线出击，从传统燃油车到智能新能源车，近千款车型集中亮相，覆盖轿车、SUV、MPV等全品类。日产、一汽、红旗等老牌车企带来长期畅销车型，问界、岚图、领克、极氪等新能源品牌也强势登场，多款刚上市的新车实现“首展零时差”，吸引大量市民驻足体验。

“一直想换一辆新能源SUV，正好借这个机会把几个目标品牌一次性看全、试透。”市民黄南在展区中最终锁定心仪车型。他表示，此前已在4S店询价，而车展期间的优惠力度更大——不仅享受到底价的折扣，还额外获赠电机电池护板、整车贴膜等实用福利。

市民选购新能源汽车

除了汽车，电动自行车展区同样人气火爆。在台铃展位前，李女士与家人一同挑选车子。她算了一笔账：“我看中的这款车原价2199元，旧车可折170元，还能再申请500元以旧换新补贴，最终只要1529元，非常划算！”现场工作人员介绍，开幕仅半天，该品牌已收到逾百个购车意向。

在家电展区，苏宁易购带来冰箱、空调、洗衣机、电视等热门品类，推出限时特价和以旧换新补贴，吸引许多家庭前来咨询选购。家装区则汇聚了从建材、卫浴、灯饰到集成灶具的全链条产品，不少品牌推出消费满减、免费设计等，满足消费者“一站式置家”需求。

此次消费节围绕“吃住行游购娱”构建完整消费链，聚焦青年群体青睐的智能、绿色产品，拓展了亲子家庭和中老年消费者关注的休闲、实用类商品和服务，进一步激发多年龄段消费潜力。

此外，2025年河南省青少年滑步车U系列赛暨萌动中原儿童滑步车联赛(洛阳站)，昨日在消费节现场举行。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）