李保国到瀍河区督导检查生态环境保护工作

昨晚，市人大常委会主任李保国带队到瀍河区督导检查生态环境保护工作。

李保国一行先后到中州渠民意桥段、中州渠和瀍河交汇处，实地查看水体水质和流速情况。针对黑臭水体问题，他强调要定期清淤，强化生态补水，确保河道水流畅通、水质稳定达标。在河南林业职业学院及周边区域，督查组现场检测分析影响环境质量因素，要求相关职能部门加强常态化监测，切实改善空气质量。

李保国指出，经过各级各部门共同努力，近期瀍河区生态环境各项指标有所改善提升，但距离既定目标要求还存在差距。要坚定信心决心，充分认识生态环保工作的长期复杂性和任务艰巨性，直面困难、主动作为，以“钉钉子”精神和“一抓到底”的韧劲，坚决守牢生态环保底线，以更高站位、更有力举措确保责任压实、工作落实、成效扎实。要科学精准施策，系统分析研判影响区域空气质量的扬尘、车辆尾气、餐饮油烟等各类因素，建立问题清单、责任清单、措施清单，靶向制定解决方案，实现精确识别、精准施策、精到治污。要对标先进找差距，主动站位全省、全市发展大局，对标对表查问题、找不足，以先进典型为标杆，补短板、强弱项、促提升，不断推动瀍河区生态环保工作提质升级。要压实工作责任，进一步明晰职责边界，细化分解目标任务，明确时间节点，构建“横向到边、纵向到底、责任到岗、任务到人”责任体系，建立常态化督查机制，确保各项目标任务圆满完成，切实守护好人民群众的碧水蓝天。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)