绝不与人同流合污（“诗魔”白居易）

做江州司马碌碌无为三年半，白居易接到了新的任命。曾同为翰林学士的崔群后来当了宰相，因崔群之力，公元818年冬，白居易升任忠州刺史。

他到忠州次年，李恒登基，是为唐穆宗，而李恒为太子时，他曾任太子左赞善大夫，因着这层关系，他被从忠州召还，重新入朝为官。

牛李党争

穆宗在位第二年，进士考试出事了。

唐朝科举，试卷不糊名，由主试者定去取，叫“通榜取士”。士子考前便将所作诗文写成卷轴，带去拜访考官，称“行卷”。行卷时即获青睐的，大概率榜上有名。考官若真能以才取士倒也不错，但总有人迫于权势，碍于人情，做不到公正。

公元821年春天，礼部侍郎钱徽是进士主考官。前宰相段文昌、翰林学士李绅都给他写信，推荐各自亲近的考生。谁知，这俩考生都没被录取。榜上有名的全是要人子弟，比如中书侍郎李宗闵的女婿、右补阙杨汝士的弟弟等。

段文昌向穆宗告状，说礼部考试不公正，录取了一堆无能的关系户。穆宗把几个翰林学士叫过来问是不是这样，李德裕、元稹、李绅都说没错。

穆宗遂命中书舍人王起和主客郎中、知制诰白居易组织重考。重考结果揭晓，那些关系户都落榜了。穆宗于是下诏，钱徽、李宗闵、杨汝士统统贬官。

李德裕是故相李吉甫的儿子，公元808年春，牛僧孺、李宗闵应制举，曾讥讽李吉甫，李吉甫到唐宪宗跟前哭诉，逼着宪宗处罚考官，打压考生。因此，李德裕和牛僧孺、李宗闵有宿怨。这次事件之后，两边各分朋党，势同水火，“牛李党争”拉开大幕，互相倾轧近四十年，朝中士大夫多被卷入其中。

这次事件的当事人双方，除了李德裕，都跟白居易是朋友。就说元稹和李宗闵吧，二人“素相厚善”，白居易曾有诗曰：“损之(李宗闵)在我左，顺之在我右。……同过靖安里，下马寻元九(元稹)。”如今，眼看好朋友当着自己的面反目成仇，这滋味真不好受。

穆宗不听

穆宗让白居易入朝任主客郎中、知制诰，话说得好听，赞美他“对诏称旨，翱翔翰林，蔼然直声，留在人口。朕尝视其词赋，甚喜与相如并处一时”，可实际上，白居易提出很多建议，穆宗都不听。

这次进士考试重考后，白居易写有《论重考试进士事宜状》，说礼部考进士，“许用书策，兼得通宵”，不仅能带参考书进考场，还可以好好构思，通宵答卷。但那天重试，“书策不容一字，木烛只许两条”，重考成绩不好情有可原，希望皇帝“特全身名，以存大体”，如此一来，进士们“知非而愧耻”，其父兄也会“感激而戴恩”。无奈穆宗不听。

这年十月，白居易改任中书舍人，其日常工作就是根据词头起草制敕(皇帝的诏令)，词头即代表皇帝旨意的制敕原始草案。十二月的一天，宰相送来一份词头，白居易看罢，便将词头封讫，写了《论左降独孤朗等状》，希望皇帝改主意。

这份词头，是将独孤朗等四名官员贬官，因为他们跟李景俭一起喝酒，李景俭酒醉谩骂宰相，这四人皆在场。白居易认为，僚友之间“一饭一饮，盖是常事”，若因此将四人贬官，处罚未免太重，恐怕会吓得朝臣们以后都不敢再互相往来，聚会欢宴了。其实，白居易按照词头起草制敕，就算完成任务，但他觉得自己如果惧罪惜身，省事不奏，实在有负皇恩。可惜，穆宗也不听。

宪宗时，河北藩镇已经稳定，穆宗沉迷游猎，纵情享乐，所任宰相又没本事，河北又起战乱。战事已逾半年，王师无功，贼势犹盛，眼看兵多却难用，将众心不齐，白居易冒儒生论兵之嫌，上《论行营状》，提出一系列可行性方案。然而，穆宗还是不听。

独善其身

皇帝不听自己的治国意见，白居易十分失落；朋友们互相倾轧，他也十分伤心。

公元821年，白居易五十岁。岁暮，他目睹朝事日非，意志消沉，作诗《自问》：“黑花满眼丝满头，早衰因病病因愁。宦途气味已谙尽，五十不休何日休。”

公元822年夏，兵部尚书李逢吉为谋相位，利用元稹与裴度之间的矛盾，凭空捏造于方案，说于方为元稹结交刺客，阴谋暗杀裴度。刑部、大理寺、御史台会审后发现毫无证据，但裴度、元稹皆被免去宰相职务，李逢吉成功上位。

白居易眼见李逢吉排陷好人，竟事事得逞，情绪极度低落，作《衰病无趣因吟所怀》：“朝餐多不饱，夜卧常少睡。自觉寝食间，都无少年味。平生好诗酒，今亦将舍弃。酒唯下药饮，无复曾欢醉。诗多听人吟，自不题一字。病姿引衰相，日夜相继至。况当尚少朝，弥惭居近侍。终当求一郡，聚少渔樵费。合口便归山，不问人间事。”

他说过，自己“志在兼济，行在独善”，宁可远离朝廷，也不愿与那些人同流合污。他吃不下，睡不好，心生归隐之念。难道皇帝看到这首诗了？七月十四日，朝廷下诏，“出中书舍人白居易为杭州刺史”。 “终当求一郡，聚少渔樵费”，有人说他求任地方官是为了聚财，以便日后归隐，这是真的吗？我们下期接着说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）