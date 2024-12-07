洛阳“心服务”推动宁德时代洛阳基地跑出发展“新速度”

自去年5月正式开工，于今年5月设备进场安装，在本月即将迎来投产……当下，宁德时代洛阳基地二期项目建设快马加鞭，再次跑出洛阳新能源产业发展“新速度”。其背后是洛阳主动作为，从基础设施“筋骨搭建”，到配套服务“优化赋能”，再到产业合作“聚链发展”的真心付出。

自去年5月正式开工，于今年5月设备进场安装，在本月即将迎来投产……当下，宁德时代洛阳基地二期项目建设快马加鞭，再次跑出洛阳新能源产业发展“新速度”。其背后是洛阳主动作为，从基础设施“筋骨搭建”，到配套服务“优化赋能”，再到产业合作“聚链发展”的真心付出。

基础设施“强心”，筑牢发展硬支撑。紧邻宁德时代洛阳基地，于日前正式投用的司马光路停车场，不仅是解决“停车难”的民生工程，更是洛阳创新服务方式、与企业同频共振的缩影。这个占地56亩、拥有1000个停车位的现代化停车场，配备55个充电桩(含10个快充)，将有效缓解周边停车难题。

围绕宁德时代洛阳基地建设，洛阳今年以来持续推进路网升级、电网优化、5G覆盖等基建工程，新修拓宽多条道路，强化区域电网架构，实现光纤宽带和5网络全域覆盖，为打造“灯塔工厂”装上强劲“电引擎”和“网动力”。

配套服务“暖心”，提升营商软环境。聚焦企业员工生活配套、交通出行、医疗教育等实际需求，洛阳相关部门多次调研宁德时代洛阳基地及周边配套项目建设情况，成功打造全市首个以服务企业及工人为主，实体化运行的产业社区——时代社区，真正让产业工人“留下来、住得好、有归属”。