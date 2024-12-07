洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳“心服务”推动宁德时代洛阳基地跑出发展“新速度”
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.14 19:11
　　自去年5月正式开工，于今年5月设备进场安装，在本月即将迎来投产……当下，宁德时代洛阳基地二期项目建设快马加鞭，再次跑出洛阳新能源产业发展“新速度”。其背后是洛阳主动作为，从基础设施“筋骨搭建”，到配套服务“优化赋能”，再到产业合作“聚链发展”的真心付出。

　　基础设施“强心”，筑牢发展硬支撑。紧邻宁德时代洛阳基地，于日前正式投用的司马光路停车场，不仅是解决“停车难”的民生工程，更是洛阳创新服务方式、与企业同频共振的缩影。这个占地56亩、拥有1000个停车位的现代化停车场，配备55个充电桩(含10个快充)，将有效缓解周边停车难题。

　　围绕宁德时代洛阳基地建设，洛阳今年以来持续推进路网升级、电网优化、5G覆盖等基建工程，新修拓宽多条道路，强化区域电网架构，实现光纤宽带和5网络全域覆盖，为打造“灯塔工厂”装上强劲“电引擎”和“网动力”。

　　配套服务“暖心”，提升营商软环境。聚焦企业员工生活配套、交通出行、医疗教育等实际需求，洛阳相关部门多次调研宁德时代洛阳基地及周边配套项目建设情况，成功打造全市首个以服务企业及工人为主，实体化运行的产业社区——时代社区，真正让产业工人“留下来、住得好、有归属”。

    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
