鲍珊菊、郭裕芳：“回家的感觉真好！”

13日晚，仍在备战全国运动会的奥运冠军鲍珊菊、世界冠军郭裕芳，在百忙之中来到新安县体育中心，出席洛阳市十五运会开幕式。她们通过媒体，向全市人民致以诚挚的问候。

13日晚，仍在备战全国运动会的奥运冠军鲍珊菊、世界冠军郭裕芳，在百忙之中来到新安县体育中心，出席洛阳市十五运会开幕式。她们通过媒体，向全市人民致以诚挚的问候。

两位姑娘是从洛阳走出去的奥运冠军和世界冠军，却从未参加过洛阳市运动会。

对此，鲍珊菊坦言，洛阳市运会是发掘和培养优秀运动员的重要平台。她为自己没参加过市运会，错过金牌“大满贯”感到遗憾。“希望今后有机会参与市运会的全民健身项目，圆自己的梦想。”她说。

为了备战今年的全国运动会，鲍珊菊和郭裕芳近期回到洛阳，随河南队一起训练。别看都是洛阳闺女，因为常年忙于训练比赛，她们俩很少有机会游览家乡。

“洛阳变化很大，尤其是文旅发展势头非常好。”鲍珊菊说，这几天，她们趁着难得的训练间歇，参观了洛阳不少地方，也品尝了很多美食。

在2021年的全国运动会上，鲍珊菊、郭裕芳为河南队夺得多枚奖牌。在今年的中国场地自行车联赛总决赛上，两人以良好的状态包揽多枚金牌。

“最近在洛阳训练，非常开心。回家的感觉真好，心里特别踏实。”郭裕芳说，她们将全力以赴训练备战，在全运会赛场上发挥真实水平，相信一定会取得不错的成绩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）