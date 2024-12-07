13日，市长张玉杰到洛宁县、新安县，调研生态环境保护和项目建设、产业发展等工作。

紧盯源头精准管控系统治理

推动生态环境质量持续改善

张玉杰到洛宁新安调研生态环境保护等工作

在河南发恩德矿业，张玉杰深入选矿厂生产车间，了解环保装置运行、新能源运输车替代、矿山修复治理等情况，希望企业践行绿色发展理念，加大环保投入，全流程改进开采、破碎、球磨、浮选等工艺，全方位落实环境保护刚性约束，科学规划布局固废处置设施，切实守牢生态安全底线。

新安县万基宏远电力有限公司装机2台60万千瓦机组。张玉杰走进电厂集控室、电机运行车间等处，察看实时排放监测数据，详细了解煤源煤质、环保治理等情况，强调要紧盯二氧化硫、氮氧化物等污染物排放，提高优质煤炭使用比例，推广超低排放技术工艺，加快煤电行业清洁低碳转型。

在香江万基铝业、双瑞万基钛业，张玉杰现场察看新建环保装置运行情况，与企业负责人交流工艺改进、提标改造等工作，强调要突出问题导向，注重系统治理，坚决淘汰落后产能，引入先进技术，改进生产工艺，提升废水废气废料回收利用水平，实现生态效益和经济效益共赢。张玉杰随机暗访新安县建筑工地“七个百分百”落实情况，强调要紧盯扬尘污染，强化建筑施工扬尘拉网式排查治理，增加道路清扫保洁频次，坚决打赢打好蓝天保卫战，推动生态环境质量持续明显改善。

故县水库灌区工程是国家水网骨干工程。张玉杰到洛宁县的取水口工程一线，实地了解项目建设进展等情况，强调要进一步完善项目推进机制，统筹考虑灌溉面积、可引水量等问题，最大限度减少对生态环境的影响，确保工程早日建成投用；要深入研究建设运营模式，衔接引黄工程和沿线中小水库群建设，同步推进高标准农田建设，算好投资收益平衡账，努力打造经得起实践检验的优质工程。

在新安县，张玉杰还到洛阳欣安新能源有限公司、济钢高端轴承智能化生产基地调研项目建设、产业发展等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)