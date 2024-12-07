洛阳市两条公路获全国荣誉

近日，在全国第八届旅游交通大会上，洛阳市“极限观星之旅——河南省生态伏牛一号旅游公路栾川段石张线”获评2025年度交通与旅游融合创新项目，“栾川县北部公路”获评2025年度美丽公路项目。

“极限观星之旅——河南省生态伏牛一号旅游公路栾川段石张线”起于栾川县石庙镇石庙村，止于张盘村与G311连栾线交叉口，全长31.65公里，最高点海拔达2100米，属三级以上公路。该道路串联沿线景观与人文资源，通过近水亲水、观山赏景设计，配套休憩服务设施，拓展沿线产业生态，成为助推乡村振兴的重要纽带。“栾川县北部公路”由S244三邓线和G344东灵线组成，起于栾川县庙子镇卢氏管与G311连栾线连接处，止于潭头镇G344东灵线嵩栾交界处。

近年来，洛阳市公路部门积极推进具有地方特色的旅游交通体系建设，目前全市旅游公路里程居全省首位，多条线路入选国家级典型示范案例，逐步形成“快进慢游”的生态廊道和乡村振兴的发展动脉。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图)