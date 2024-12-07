洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“金角银边”变健身乐园！洛阳已建成280个社区体育公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.14 17:18
　　9月13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕。这场大型综合性体育盛会，是展示全市体育事业发展成果的重要平台，也是对洛阳全民健身公共服务体系的一次检阅，让世人领略神都洛阳的青春活力与文化魅力。

　　近年来，洛阳市全面落实全民健身国家战略，以社区体育公园建设为抓手，全力建设全民健身公共服务体系，推进“金角银边”与绿地游园复合利用，把城市闲置空间变成群众家门口的健身乐园，破解健身场地不足的民生难题。

　　经过持之以恒的建设，截至2024年年底，洛阳市共建成280个社区体育公园，为全市增加体育活动场地80多万平方米，辐射400多个社区，为近200万居民健身锻炼提供了便利条件。189个乡镇(街道)、3011个行政村(社区)实现体育设施全覆盖，市级体育场馆开放率达到100%，中心城区“15分钟健身圈”大步迈向“10分钟健身圈”。

　　建成后的社区体育公园，按照“公益+低收费”惠民模式运营，室外部分全年免费向群众开放，室内部分采取低收费开放模式，以“365元年卡”为主要产品向群众开放，同时结合增值化服务弥补运营、管理、维护经费的不足，实现良性发展。

　　群众体育扎实开展。近年来，洛阳市持续推进全民健身运动推广普及，仅2024年就组织开展CBSA洛阳龙门大师赛、CBSA中国斯诺克元老精英赛、“洛阳球王”乒乓球争霸赛、社区运动会等80余场市级以及322场县区级全民健身赛事活动，全民健身赛事供给更加丰富。

　　积极实施科学健身指导。洛阳市目前拥有社会体育指导员3.6万余人，每千人拥有社会体育指导员达5.1名。利用市、县区两级“国民体质测定与运动健身指导站”网络，相关单位为群众进行日常体质监测、运动能力评定，提供运动健身指导服务。每年开展体质监测超过3.4万人次，整体合格率达94.5%。每年开展“走基层·送健康”全民健身志愿服务系列活动50余次。

　　开展“体育+”，促进文体旅融合发展。洛阳市深入开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动，先后争取举办了2024世界青年场地自行车锦标赛、中国公路自行车联赛、全国第一届学青会场地自行车赛、摇滚马拉松等高水平赛事，努力将赛事流量转化为文旅消费增量，赛事经济快速起势。

　　洛阳市还积极谋划以赛事为牵引的电竞产业发展，不断完善电竞行业组织，推动电竞俱乐部建设，在举办欧洲杯电竞嘉年华、王者荣耀手游电竞大赛等区域赛事的基础上，促成“大话西游”全国总决赛、反恐精英亚洲职业邀请赛等国内国际电竞赛事落地，开辟出电竞发展的新赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生...
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
