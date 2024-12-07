洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
十二届市委财经委第二十一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.14 16:19
江凌主持 张玉杰、李保国、孙延文、王森出席

　　12日，十二届市委财经委第二十一次会议召开，贯彻落实省委部署要求，研究对外贸易、文商旅融合街区建设工作。市委书记、市委财经委员会主任江凌主持会议。

　　会议听取了全市对外贸易工作情况汇报。会议指出，大力发展对外贸易，对洛阳加快产业转型升级、提升开放型经济竞争力具有重要作用。要加强前瞻研究，深化对国际经贸演变趋势的把握，助力企业更好把握机遇、应对挑战。要大力发展跨境电商，做大做强钢制家具等优势产业跨境电商业务，培育引导一批具备条件的企业积极探索跨境电商业务，加快构建跨境电商产业生态系统。要利用铁海联运班列支持政策，发挥东方红(洛阳)国际陆港、洛阳综合保税区等开放平台作用，有效降低进出口物流成本。要加强对外合作，积极链接外部优质资源，开展全方位合作，为洛阳对外贸易高质量发展培育新动能、打造新引擎。

　　会议听取了全市文商旅融合街区建设进展情况汇报。会议指出，文商旅融合街区建设是推进城市更新的重要抓手，是发展城市经济的重要载体，对推进创业富民、拉动文旅消费具有重要意义。要持续转变思维理念，通过在商业街区内植入文化元素、搭建文化场景、导入文化业态，打造一批风格各异、特色鲜明的文商旅融合街区，更好满足游客特别是年轻人的消费新需求。要突出建设重点，涧西区要以广州市场、上海市场片区为重点打造银发时尚小资特色街区，西工区要持续发挥西工小街、城市阳台引流效应，结合体育场路改造提升打造以慢行为主的商业中轴，老城区要在持续提升洛邑古城运营水平的同时，高水平打造周公里片区，瀍河区要做好洛邑水街项目谋划建设，洛龙区要下更大力气统筹做好正大、宝龙商圈改造提升，不断提升洛阳文旅消费品质。要加快引进培育运营主体，持续推进“洛YOUNG小店”品牌扶持计划，引育一批有强大引流效应的网红小店，真正让文旅流量变成消费增量。

　　张玉杰、李保国、孙延文、王森等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
