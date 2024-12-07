中到大雨！局部暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告【视频】

今日，洛阳市气象局发布重要天气报告称，15日至16日我市将有一次较明显降水过程，主要强降水时段在16日。

今日，洛阳市气象局发布重要天气报告称，15日至16日我市将有一次较明显降水过程，主要强降水时段在16日。具体内容如下：

受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和扩散南下冷空气的共同影响，15日至16日我市将有一次较明显降水过程，主要强降水时段在16日。其中，15日下午到夜里阴天转小雨；16日有中到大雨，局部地区有暴雨并伴有短时强降水、6级左右阵风。最大小时雨强15到20毫米。过程累计降水量20到30毫米。此外，18日至22日我市多阴雨天气，18日将再次出现明显降水天气过程。

本轮降水过程与前期强降水落区有部分重叠，需防范持续降水和局地短时强降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、农田渍涝和城乡积涝气象风险；密切关注雨情、墒情变化，加强秋作物生长后期田间管理，做好病虫害等综合防范；同时，关注短时强降水等强对流天气对道路交通、旅游出行及在建工程、简易构筑物等的不利影响。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。⑥