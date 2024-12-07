赵立坚微博四连发推介洛阳 千年古都绽放时代光彩

9月12日，外交部边界与海洋事务司副司长赵立坚在其个人微博账号上发布四条展示洛阳文化旅游资源的微博内容，引发网友关注。这位曾担任外交部第31任发言人的外交官，以其独特的视角，将洛阳的历史文化与自然风光呈现在世人面前。

9月12日，外交部边界与海洋事务司副司长赵立坚在其个人微博账号上发布四条展示洛阳文化旅游资源的微博内容，引发网友关注。这位曾担任外交部第31任发言人的外交官，以其独特的视角，将洛阳的历史文化与自然风光呈现在世人面前。

赵立坚于2020年2月24日开始以外交部发言人身份主持外交部例行记者会，虽然现已转任外交部边界与海洋事务司副司长，但他依然通过个人社交媒体积极分享国内的文化旅游资讯，持续为推广中国文化贡献力量。

此次他通过四条微博，全方位展示了洛阳作为千年古都的独特魅力，既体现了个人对洛阳文化的热爱，也展现了外交官群体对传播中华文化的持续热情。

赵立坚通过两条微博重点展示了被列入世界文化遗产的龙门石窟。第一条微博以“中国石刻艺术的最高峰”为题，邀请网友“跟着微短剧穿越洛阳，看世界文化遗产龙门石窟”。

第二条微博则用诗意的语言描绘了“佛光与湖山的千年对话”——“石窟如天工雕琢的史诗，矗立伊水之畔。卢舍那大佛静观山河千年，低眉间抚平尘世纷扰。”

这座始凿于北魏孝文帝年间的艺术宝库，现存窟龛2300多个，造像10万余尊，碑刻题记2800多品，以其精湛的雕刻技艺和丰富的佛教文化内涵，令无数中外游客叹为观止。

赵立坚还特别关注了洛阳的文化新地标——牡丹阁。他通过“越夜越美丽！”的感叹，邀请网友“一起欣赏洛阳牡丹阁夜景，开启心灵治愈之旅”。

牡丹阁作为洛阳牡丹文化的新名片，以其独特的建筑风格和丰富的文化内涵，成为游客了解洛阳牡丹文化的重要窗口。夜幕下的牡丹阁更是璀璨夺目，展现了古都洛阳现代与传统交融的独特魅力。

在第四条微博中，赵立坚将目光投向了洛阳白云山。“一起欣赏洛阳白云山，落日熔金，云海翻涌，犹如仙境一般。”他这样描述这片伏牛山腹地的自然奇观。

白云山地处河南洛阳，以其陡峭的崖壁、翻涌的云海和落日熔金的美景闻名。这里不仅是自然爱好者的天堂，更是寻求心灵宁静的理想之地。

近年来，洛阳充分发掘利用厚重的历史文化资源，强化传统文化的现代表达、年轻表达，不断推出文化传承创新的“代表作”。从龙门石窟的数字复原到牡丹文化的创意推广，从白云山的生态旅游到各类文化节庆活动的举办，洛阳正以更加开放自信的姿态走向世界。

赵立坚的这组“四连发”微博，不仅向国内外网友展示了洛阳的独特魅力，更体现了中国文化自信的日益增强。通过这些外交官的影响力，洛阳的历史文化与现代风貌正在飞向更多、更远的角落，让世界见证中华文明的璀璨与辉煌。

千年古都，盛世华章。洛阳正以颠覆性创意重塑历史文化表达，以沉浸式体验打造穿越时空的文旅场景，以年轻化消费引领文旅产业升级，以移动端传播触达全球受众。这座有着五千年文明史的城市，通过创新传播方式，让历史文化"活"起来，让旅游体验“潮”起来，正在新时代绽放出更加绚丽的光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）