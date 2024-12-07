洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕
洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕
来源: 洛阳网 2025.09.14 07:14
洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕
江凌宣布开幕 张玉杰、田间分别致辞 孙延文出席 鲍珊菊、郭裕芳应邀出席

　　河洛大地秋高气爽，星光璀璨闪耀新安。13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。

　　市委书记江凌出席开幕式并宣布开幕。市长张玉杰、省体育局副局长田间分别致辞。市政协主席孙延文，市人大常委会副主任夏磊，副市长任丽君，洛阳军分区大校副司令员王更军等出席开幕式。洛阳籍奥运冠军鲍珊菊、世界冠军郭裕芳应邀出席。任丽君主持开幕式。

　　20时，开幕式正式开始，仪仗队员护拥着五星红旗健步走入体育场。在国旗的引领下，市运会会旗方队、裁判员方阵和各参赛方阵依次入场。17个参赛方阵同步带来行进式特色项目展演，裁判团及观众现场投票打分。

　　入场仪式完毕，全场起立，高唱中华人民共和国国歌。在雄壮的国歌声中，五星红旗冉冉升起，迎风飘扬。

　　张玉杰在致辞时说，本届市运会是洛阳历史上规模最大、项目最全、人数最多的一次体育盛会，是对洛阳体育事业发展成果的一次全面检阅，更是对古都现代化风采和全市人民精神风貌的一次集中展示，为广大体育健儿搭建了追逐梦想、超越自我的竞技舞台，成为推动全民健身与全民健康深度融合、助力健康洛阳建设的生动实践。希望全体运动员大力弘扬中华体育精神，顽强拼搏、奋勇争先，赛出风格、赛出水平，夺取运动成绩和精神文明的“双丰收”。希望全体裁判员严肃执纪、公正裁决，全体工作人员和志愿者精心组织、热情服务，共同将本届市运会办成一届精彩圆满的体育盛会。让我们以此次市运会为契机，进一步激发全市人民的健身热情，将赛场上迸发出的拼搏精神、昂扬斗志，不断转化为开创现代化洛阳建设新局面的强大动力。

　　田间说，近年来，洛阳市委市政府始终把体育事业摆在经济社会和服务民生的重要位置，通过“体育+工业遗产”跨界构想，扩大“体育搭台、文旅唱戏”融合效应，成功入选国家首批体育消费试点城市，陆续举办多项国内外重大赛事，培养输送了一大批优秀运动员，洛阳全民健身公共服务体系日益完善，实现了从“15分钟健身圈”到“10分钟健身圈”的跨越。本届运动会是展示洛阳人民青春活力和拼搏精神的重要舞台，也是推进经济发展和扩大体育消费的有效抓手，更是集中彰显洛阳文化底蕴和发展成就的重要窗口，将为洛阳和全省体育事业发展提供新动能、注入新动力。

　　随后，运动员代表和裁判员代表庄严宣誓。现场公布各代表团特色项目展演比赛成绩。

　　21时许，江凌宣布：洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕。 

　　紧接着，千架无人机腾空而起，以夜空为幕、光芒为笔，将洛阳深厚的文化印记与蓬勃的体育精神，挥洒于夜空之中。伴随全场的欢呼与呐喊，全民运动大联欢拉开序幕，演员与参赛选手代表齐齐登场，以组团形式分别带来啦啦操、街舞、广场舞、篮球、自行车、拉丁舞等特色表演，现场气氛被瞬间点燃，生动展现了河洛儿女昂扬向上的精神风貌。

　　本届市运会分为青少年组、社会组、市直机关组三大组别，共有78个代表团参加，参赛运动员达8494人，共设36个大项723个小项，新增了匹克球、霹雳舞、啦啦操、跑酷等新兴运动项目及县区特色展演项目，推动体育运动“覆盖全民、服务全民、造福全民”。整体赛事将于9月21日结束。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君/文 张光辉/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
