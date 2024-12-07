快讯！洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕

13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。
13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。
13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。
本届市运会是洛阳历史上规模最大、项目最全、人数最多的一次体育盛会，分为青少年组、社会组、市直机关组三大组别，共有78个代表团参加，参赛运动员达8494人，共设36个大项723个小项，新增了匹克球、霹雳舞、啦啦操、跑酷等新兴运动项目及县区特色展演项目，推动体育运动“覆盖全民、服务全民、造福全民”。整体赛事将于9月21日结束。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605