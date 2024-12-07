快讯！洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会开幕

13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。 13日晚，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县体育中心开幕。 本届市运会是洛阳历史上规模最大、项目最全、人数最多的一次体育盛会，分为青少年组、社会组、市直机关组三大组别，共有78个代表团参加，参赛运动员达8494人，共设36个大项723个小项，新增了匹克球、霹雳舞、啦啦操、跑酷等新兴运动项目及县区特色展演项目，推动体育运动“覆盖全民、服务全民、造福全民”。整体赛事将于9月21日结束。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 文/图）