未来一周洛阳多降水天气 夏秋之交花粉过敏者需加强防护

洛阳市气象台根据最新天气资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响，未来一周洛阳市多降水天气。受降雨及冷空气影响，18日至19日气温较前期明显下降。 具体预报如下： 今天(13日)夜里：晴天间多云，部分地区有雾。 9月14日(周日)：晴天到多云，气温19℃～31℃。 9月15日(周一)：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨或零星小雨，气温20℃～29℃。 9月16日(周二)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温21℃～26℃。 9月17日(周三)：阴天间多云，有小雨或零星小雨，气温17℃～23℃。 9月18日(周四)：阴天有中雨，局部大雨，气温13℃～18℃。 9月19日(周五)：阴天间多云有小雨，气温13℃～19℃。 9月20日(周六)：阴天有小雨，气温14℃～20℃。 夏秋之交花粉过敏高发，请注意这些…… 花粉传播与气象条件密切相关。夏末秋初时节，随着空气逐渐变得干燥，晴朗有风的天气会促进花粉扩散。预防过敏，请注意这些…… 外出防护措施 避免晴朗干燥有风的天气外出。 远离花草密集区域。 每日10:00—17:00花粉高峰期尽量减少外出。 佩戴密封性好的鼻腔过滤器、专业防护口罩及护目镜。 居家防护要点 使用空气净化设备降低室内花粉浓度。 易过敏人群减少开窗通风。 加强室内湿度控制。 定期清洁浴室、厨房等易滋生真菌区域。 个人卫生管理 外出后及时更换衣物。 用生理盐水清洗鼻腔。 彻底清洁面部减少花粉残留。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）