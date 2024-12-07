过阳关！“东天山来的骆驼队”顺利抵达敦煌

9月12日，“东天山来的骆驼队”历时22天，从新疆巴里坤顺利抵达甘肃敦煌。

傍晚时分，夕阳西下，在当地阳关景区，阵阵驼铃响，翩翩飞天舞……一场盛大的入关仪式迎接“东天山来的骆驼队”，并为他们发放“通关文牒”，仪式感满满。

次日清晨，“东天山来的骆驼队”再次迎着朝阳出发，在“众将士”的护送下出阳关，继续此次丝路文化行。

敦煌位于河西走廊最西端，与洛阳相距2000多公里，但两个文化高地在2000多年间交流不断，可谓血脉相连。公元前111年，西汉政府正式设立敦煌郡。东汉时，班超出使西域，威震西域30余载，保护丝路畅通。洛阳和敦煌两颗明珠在丝路的两端遥相呼应，便有了玄奘法师不畏生死、西行取经的传奇，也有了龙门石窟和莫高窟的深情对望。

“东天山来的骆驼队”由33峰骆驼、3匹马及20多名队员组成，他们自8月22日从新疆巴里坤出发重走丝绸之路，计划用100天的时间抵达目的地洛阳，其间途经哈密、敦煌、玉门、嘉峪关、酒泉、张掖、武威、金昌、兰州、定西、天水、宝鸡、咸阳、西安、渭南、三门峡等地。敦煌是行程中的第二个节点城市。

“抵达敦煌的时间比我们预想的有所推迟。”“东天山来的骆驼队”队长蒋晓亮说，一路走来，他们翻越东天山、穿行无人区，曾在白昼忍受40℃以上的高温炙烤，也曾在深夜遭遇十二级狂风、帐篷被瞬间掀飞.......种种艰险，恰是古丝绸之路的真实缩影。这段充满挑战的旅程，仿佛重现了千年以前商旅与行者在这条东西方纽带上经历的艰辛与坚韧。

由于长途跋涉，出了无人区后发现有9峰骆驼蹄子已磨烂，需要治疗，骆驼队暂时计划在附近的阿克塞县休整3天。

“前路漫漫，可能还有许多未知的艰险，但我们有信心，一步一步走到神都洛阳。”蒋晓亮说。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜)(受访者供图)