法考客观题考试开考 洛阳考区4800余名考生参加考试
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.13 17:18
　　13日，2025年国家统一法律职业资格考试客观题考试开考，洛阳考区4800余名考生报名参加考试。

　　此次考试，分为9月13日、14日两个批次，洛阳考区设洛阳师范学院信息技术学院(伊滨区吉庆路6号)与洛阳职业技术学院信息工程学院(伊滨区科技大道6号)2个考点。

　　上午8时，记者在洛阳考区设洛阳师范学院信息技术学院考点看到，考生携带本人准考证和身份证原件，通过人脸识别考务安全系统，验证成功后进入考场考试。

　　据悉，为确保本次考试工作平稳安全有序进行，洛阳市司法局制定应急预案，细化考场布置、人员调配、应急处置、服务考生等措施，公安、交通、城管、电力等多个部门积极构建“全链条、无死角”的协同保障机制。考试期间，洛阳无线电管理部门启用专业设备开展全频段信号监测，实时排查可疑信号，精准打击利用无线电设备作弊行为；公安部门坚决遏制组织考试作弊等违法犯罪活动，营造风清气正的考试环境。洛阳考区还积极围绕考生需求推出多项便民举措，设立党员志愿服务岗，放置打印机、饮用水、常用药等，派驻应急电源车和120急救车，开通考场直通车，贴心服务考生“法考路”。

　　洛阳考区提醒：9月19日，司法部公布客观题考试成绩及合格分数线，2024年客观题考试保留有效成绩人员、2025年客观题考试成绩合格人员，可以报名参加今年10月12日的主观题考试。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广 王巍 文/图）
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
