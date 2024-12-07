嵩县举办工伤预防及补充工伤保险政策宣讲会

10日，在市人社局指导下，嵩县人社局联合洛阳日报社举办2025年度工伤预防及补充工伤保险政策宣讲会，普及政策知识，增强用人单位和劳动者风险意识，推进多层次工伤保障体系建设。

活动现场，专业讲师结合真实案例，生动解读了工伤预防的重要性及具体实施措施，重点介绍了补充工伤保险在保障新就业形态劳动者等群体方面的积极作用，并详细讲解了补充工伤保险的参保范围、待遇标准与申办流程。本次宣讲会有助于进一步织密社会保障安全网，为提升全县工伤保险工作实效、促进劳动关系和谐稳定奠定了坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 任建强 文/图)