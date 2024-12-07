洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
第二届“青春登场 只看洛阳”千名青年艺术家瞩目千年古都活动启动
来源: 洛阳网 2025.09.13 17:01
　　12日，第二届“青春登场 只看洛阳”千名青年艺术家瞩目千年古都活动正式启动。自即日起至10月31日，活动面向全国青年征集展现洛阳产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创、青年友好等主题的优秀文艺作品。

　　去年，我市举办首届“青春登场 只看洛阳”主题活动，共征集美术、书法、摄影、诗歌4类原创作品3000余件，全网传播量突破1亿次，进一步助力洛阳青年友好型城市建设，推动洛阳文旅持续“出圈”。

　　第二届“青春登场 只看洛阳”千名青年艺术家瞩目千年古都活动由市委宣传部指导，团市委、市文联等单位主办，以“守正道、走大道，多创新、出精品，挑大梁、当主角”为导向，邀请全国优秀青年艺术家、青年学子和青年文艺爱好者走进洛阳的自然山水、产业一线、街巷深处，通过诗歌、绘画、书法、摄影等多元艺术形式，展现洛阳经济社会发展的卓越成效，用青春视角讲好洛阳故事，叫响“天下黄河洛阳美”品牌。

　　●征集对象

　　年满18周岁至45周岁的全国青年。投稿须使用真实姓名，邮件标题需注明“投稿青春登场只看洛阳”。每人限投1次。

　　●作品内容要求

　　作品形式限诗歌、绘画、书法、摄影4个类别。内容聚焦洛阳产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创、青年友好等方面，健康向上、契合时代精神，能够引起青年共鸣。

　　●作品规格要求

　　——诗歌

　　以“写给洛阳的三行诗”为主题进行原创，要求精简凝练，情真意切。以“姓名+作品标题+征文主题”命名后，发送至?邮箱：857158068@qq.com。(联系人：高野18937915129)

　　——绘画

　　画种不限(以中国画、油画、水彩、插画为主)，将作品标题命名为“姓名+联系电话+作品名称”，发送至邮箱：lysmsjxh@126.com。接到入选通知后需报送原作。(联系人：刘琳0379-63209013)

　　——书法

　　包含硬笔、软笔、篆刻等作品，需线下投稿至洛阳市西工区美术馆路10号洛阳美术馆410办公室。(联系人：段亚鹏0379-65557878)

　　——摄影

　　图片作品为JPG格式，每人限投10幅(组照为4张～8张，每组组照算1幅)，图片统一处理为长边不小于4000像素。短视频作品每人限投2部。时长限2分钟以内，超过2分钟不予评审。作品标题命名为“姓名+联系电话+作品名称”，发送至邮箱：luoyangsheying999@163.com。(联系人：王煜文15290563930)

　　●作品评审

　　主办方将组织专家团队评选出200件优秀作品，其中诗歌50件、绘画50件、书法50件(毛笔书法25件、硬笔书法20件、篆刻作品5件)、摄影50件，含4个类别的十佳作品共40件。

　　届时，相关优秀作品将在官方平台刊发展览，还可入选“青春登场 只看洛阳”文创明信片汇编等。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)
