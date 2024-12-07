洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
志愿者姬红梅：“在家门口服务市运会，我们特别自豪”
来源: 洛阳网 2025.09.13 08:43
　　昨日，距洛阳市十五运会开幕式还有一天，新安县体育公园内一片繁忙景象。身穿红色短袖的志愿者们，在现场疏导人群，保障交通，为数千名演员打包、分发快餐，如一群飞舞的小蜜蜂。

　　昨日下午，在新安县体育公园网球馆，志愿者姬红梅、徐桂林正在打包“氛围包”。她们细心地将毛绒吉祥物、瓶装水、荧光棒等物品逐一放进手提袋，然后将手提袋排列整齐，静候开幕式的到来。

　　“有点儿累，更多的是激动。在家门口服务市运会，我们特别自豪。”姬红梅说，近些天每晚都有无人机的彩排，为保障演出，志愿者承担起搬运、摆放、看管无人机的工作。每天彩排结束后，大家还会按照要求，给没电的无人机更换电池，一直忙到晚上11点。

　　这样的例子还有不少。自今年5月以来，新安县积极开展赛事志愿服务工作，面向社会各界招募2600余名志愿者，开展志愿服务通用知识培训和分岗位培训，规范着装、礼仪、工作流程，保证志愿服务质量。

　　“我们还是市运会的宣传员。写推文、拍摄视频照片，宣传家乡洛阳。”志愿者王贝贝说，今年的市运会每个项目都有十几支代表队参赛。营造整洁的赛场环境，展示文明形象，他们每个志愿者都重任在肩。

　　为此，志愿者们每天顶着高温开展引导服务，为交警、安保、医护等现场的专业人员送餐送水，提供后勤保障。当赛场出现伤情时，他们第一时间抬担架送伤员。

　　从6月至今，新安县已有超8900人次志愿者参与市运会保障工作，他们热诚周到的服务如拂面清风，在炎炎夏日送来阵阵清凉。

　　新安县有关部门负责人表示，接下来，他们将继续精心谋划、统筹安排、高标准严要求，认真做好志愿服务工作，为广大参赛选手营造良好的比赛氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 周欣然）
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
