关于郭京波同志拟任职的公示

郭京波，男，汉族，1969年7月生，大学学历，中共党员，现任洛阳市人民政府副秘书长、机关党组成员，洛阳市人民政府办公室三级调研员，拟任市直部门正职。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：
公示期限：2025年9月13日至2025年9月19日
监督电话：0379-12380
中共洛阳市委组织部
2025年9月12日
