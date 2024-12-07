电牛新动力：抢抓电池梯次利用新风口

近日，在洛阳电牛新动力科技有限公司生产车间，一个个电池模组加速产出。 近日，在洛阳电牛新动力科技有限公司生产车间，一个个电池模组加速产出。 该公司瞄准新能源电池市场，抢抓我国首批动力电池“脱保”风口，布局新赛道，围绕新能源客车电池梯次利用，积极开展关键技术研发和市场拓展，通过回收筛选、检验检测、分类拆分、修复或重组分容等工序，使电池“再就业”，显著延长锂电池循环寿命。目前，该公司已与中通、东风等国内知名客车企业建立长期合作关系。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 摄)