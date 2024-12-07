用“设计的力量”促进城市提质

城市既是生活空间，也是美学载体。如何在城市工作新阶段实现“提质”？提升设计建设水平无疑成为其中关键。日前召开的全市城市提质工作会议，强调要提升设计建设水平，更好彰显城市的品质品位，正是要以设计之力贯穿未来城市之变。

城市提质，不仅是道路拓宽、高楼耸立，也是文化气韵的延续、美学品位的提升。当前，现代化人民城市的建设目标，要求城市内外兼修、表里都美，实现从形态到功能的全面蝶变。前不久发布的《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》明确提出，完善城市风貌管理制度，提升审美品位。洛阳是一座不一般的城市，厚重的历史注定了它始终吸引着无数目光的驻留。我们只有持续提升设计建设水平，让更多街景和建筑承载起中华美学与时代风尚，城市才能散发出更加持久而动人的魅力。

设计，彰显城市品质品位，助力城市出圈出彩。正如上海，诞生于2010年世博会的上海世博城市最佳实践区，一直以“设计”为脉，充分展现出宜居家园、可持续的城市化、历史遗产保护与利用等特色，演绎“城市处处有设计、生活处处有设计”的上海实践。再如大同，本着“只留遗产，不留遗憾”理念，特邀众多国际知名建筑设计师联袂创作城市公共建筑，让城市更新成为大师竞技的舞台，如今的文瀛湖畔，一座座建筑杰作各有特色，吸引着各地游客奔赴打卡，成为当地的文化符号。实践表明，好的设计能够塑造城市的空间形态，让城市出圈出彩，好的规划更能转化为独特的文化符号与城市竞争力。

对比先进，洛阳也有很多优秀的规划设计领先国内，成为典范，但是也要看到当前存在的一些短板。比如古都风貌还不突出，隋唐洛阳城片区历史风貌还没有连线成片；再如一些特色街区还没有特色，店招设计等缺乏烟火气、时尚感，难以形成特色品牌形象等。这都需要我们树立更高标准，提高美学素养，拓宽视野格局，深化设计研究，努力打造高品质城市美学空间。

激发城市的生命力，需要更多“设计的力量”。把准规划的尺、握好设计的笔，把中华美学与时代风尚融入城市设计建设，我们定能绘就古都底色与现代光彩交相辉映的城市画卷。（洛平）