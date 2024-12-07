洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

用“设计的力量”促进城市提质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.13 08:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　城市既是生活空间，也是美学载体。如何在城市工作新阶段实现“提质”？提升设计建设水平无疑成为其中关键。日前召开的全市城市提质工作会议，强调要提升设计建设水平，更好彰显城市的品质品位，正是要以设计之力贯穿未来城市之变。

　　城市提质，不仅是道路拓宽、高楼耸立，也是文化气韵的延续、美学品位的提升。当前，现代化人民城市的建设目标，要求城市内外兼修、表里都美，实现从形态到功能的全面蝶变。前不久发布的《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》明确提出，完善城市风貌管理制度，提升审美品位。洛阳是一座不一般的城市，厚重的历史注定了它始终吸引着无数目光的驻留。我们只有持续提升设计建设水平，让更多街景和建筑承载起中华美学与时代风尚，城市才能散发出更加持久而动人的魅力。

　　设计，彰显城市品质品位，助力城市出圈出彩。正如上海，诞生于2010年世博会的上海世博城市最佳实践区，一直以“设计”为脉，充分展现出宜居家园、可持续的城市化、历史遗产保护与利用等特色，演绎“城市处处有设计、生活处处有设计”的上海实践。再如大同，本着“只留遗产，不留遗憾”理念，特邀众多国际知名建筑设计师联袂创作城市公共建筑，让城市更新成为大师竞技的舞台，如今的文瀛湖畔，一座座建筑杰作各有特色，吸引着各地游客奔赴打卡，成为当地的文化符号。实践表明，好的设计能够塑造城市的空间形态，让城市出圈出彩，好的规划更能转化为独特的文化符号与城市竞争力。

　　对比先进，洛阳也有很多优秀的规划设计领先国内，成为典范，但是也要看到当前存在的一些短板。比如古都风貌还不突出，隋唐洛阳城片区历史风貌还没有连线成片；再如一些特色街区还没有特色，店招设计等缺乏烟火气、时尚感，难以形成特色品牌形象等。这都需要我们树立更高标准，提高美学素养，拓宽视野格局，深化设计研究，努力打造高品质城市美学空间。

　　激发城市的生命力，需要更多“设计的力量”。把准规划的尺、握好设计的笔，把中华美学与时代风尚融入城市设计建设，我们定能绘就古都底色与现代光彩交相辉映的城市画卷。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生...
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
  • ·打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 天心·校场里：场景焕新圈粉 日均...
  • 十大专项行动推进环陆浑水库生态...
  • 中国首款工业质检具身机器人洛阳造
  • 洛阳小雨渐停转多云 最高气温26℃
  • 桂花飘香！洛阳闻香赏桂攻略来了
  • 最新消息！洛阳终止防汛四级应急响应
  • 让传统产业焕发“新质”
  • 事关充电宝！洛阳北郊机场再次提示
  • 洛阳服务贸易链通全球朋友圈
  • 9月13日10时开抢！河南新一波消费...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    大唐华市：昔日老...
    洛阳黄河公铁大桥...
    耀华(洛阳)玻璃有...
    玄武门遗址保护展...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605