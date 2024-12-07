12日，市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，研究部署经济运行、生态环境保护、安全生产等工作。

市委常委会召开会议

江凌主持 张玉杰、王森出席 李保国、孙延文列席

12日，市委常委会召开会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，研究部署经济运行、生态环境保护、安全生产等工作。

市委书记江凌主持会议，张玉杰、王森出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议研究部署经济运行工作，指出要深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，自觉把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断和对下半年经济工作的安排部署上来，坚定发展信心，把握政策机遇，保持战略定力，深入细致做好经济运行调度，挖掘潜力增量，补齐短板弱项，持续加大稳企惠民力度，奋力开创高质量发展新局面，为全国全省发展大局作出更大贡献。

会议研究部署生态环境保护工作，强调要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，切实从政治上看待生态环境保护工作，清醒认识当前面临的严峻形势，采取超常规措施，扎实推进十大专项行动，重点抓好工业企业和燃煤电厂等涉气企业减排治理等工作，全力打好大气污染防治攻坚战，推动空气质量持续改善。各级各有关部门主要领导要亲自上手抓落实，切实硬起手腕抓治理、横下心来破难题，确保中央、省委、市委各项部署要求落到实处，为建设美丽洛阳作出积极贡献。

会议深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，听取了全市安全生产工作情况汇报。会议指出，要持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实地方党委政府属地责任、部门监管责任、企事业单位主体责任特别是法人代表法定责任，扎实开展重点领域隐患排查工作，坚决守住不发生重特大安全生产事故底线。要加强日常监督检查，加强安全监管标准化建设，常态化采取“四不两直”的方式开展随机抽查，形成安全生产齐抓共管的工作格局。要抓好消防基础能力建设，补齐消防设施短板，抓好消防队伍建设，不断提升关键领域本质安全水平。

会议还研究了其他事项。

市委常委刁国泰、张敬华、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)