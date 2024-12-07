12日，市委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神以及中央、省委相关会议精神，对我市深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行总结，对巩固拓展学习教育成果、持续深化全面从严治党进行再部署，推动全市党员干部以过硬作风不断开创现代化洛阳建设新局面。市委书记、市委党的建设工作领导小组组长江凌主持会议并讲话。

12日，市委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神以及中央、省委相关会议精神，对我市深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行总结，对巩固拓展学习教育成果、持续深化全面从严治党进行再部署，推动全市党员干部以过硬作风不断开创现代化洛阳建设新局面。市委书记、市委党的建设工作领导小组组长江凌主持会议并讲话。

会议指出，主题教育开展以来，全市各级各单位深入开展学查改一体推进系列专项行动，从严从实抓好违规吃喝等突出问题集中整治，扎实开展同级同类警示教育，着力完善作风建设常态化长效化机制，推动全市上下干事创业的氛围更加浓厚，风清气正的良好政治生态得到进一步巩固。

会议强调，要始终从讲政治的高度深入贯彻中央八项规定精神，学深悟透习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，切实提高政治站位，全面落实“五个进一步到位”重大要求，以作风转变推动高质量发展高效能治理再上新台阶。要牢牢把握加强作风建设的关键要求，对党绝对忠诚，树牢群众观念，强化担当作为，弘扬实干之风，严守廉洁底线，推动作风建设不断走深走实、见行见效。要持续抓好作风问题查摆整改，强化问题导向，坚持较真碰硬，持续开展学查改一体推进系列专项行动，常态化走进田间“以下看上”、深入企业“以企观政”、下到网格“以小见大”，找准作风突出问题，持续开展专项治理，有针对性地健全制度、堵塞漏洞，不断提升作风建设成效。各级党委(党组)书记要担起第一责任人责任，切实履行好抓班子带队伍职责，坚持以上率下，深化教育引导，加强日常监督，切实把严的氛围营造起来、把正的风气树立起来，为做好各项工作提供坚强作风保障。

会议还研究了全市全面从严治党工作。会议指出，要进一步突出政治建设，持续加强理论武装，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习总书记最新重要讲话重要指示批示精神，自觉用党的创新理论凝心铸魂；持续强化政治责任、提升政治能力，不折不扣推动习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署在洛阳落地见效。要加快构建符合现代化建设需求的高素质干部队伍，扎实推进党建引领基层高效能治理，持续深化作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。

会议还就进一步做好全市老干部工作提出要求。

张玉杰、李保国、孙延文、王森等在洛市级领导，各县区和市直有关部门主要负责同志等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)