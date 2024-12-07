洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委党的建设工作领导小组会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 22:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市委党的建设工作领导小组会议召开
江凌主持并讲话 张玉杰、李保国、孙延文、王森出席

　　12日，市委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神以及中央、省委相关会议精神，对我市深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行总结，对巩固拓展学习教育成果、持续深化全面从严治党进行再部署，推动全市党员干部以过硬作风不断开创现代化洛阳建设新局面。市委书记、市委党的建设工作领导小组组长江凌主持会议并讲话。

　　会议指出，主题教育开展以来，全市各级各单位深入开展学查改一体推进系列专项行动，从严从实抓好违规吃喝等突出问题集中整治，扎实开展同级同类警示教育，着力完善作风建设常态化长效化机制，推动全市上下干事创业的氛围更加浓厚，风清气正的良好政治生态得到进一步巩固。

　　会议强调，要始终从讲政治的高度深入贯彻中央八项规定精神，学深悟透习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，切实提高政治站位，全面落实“五个进一步到位”重大要求，以作风转变推动高质量发展高效能治理再上新台阶。要牢牢把握加强作风建设的关键要求，对党绝对忠诚，树牢群众观念，强化担当作为，弘扬实干之风，严守廉洁底线，推动作风建设不断走深走实、见行见效。要持续抓好作风问题查摆整改，强化问题导向，坚持较真碰硬，持续开展学查改一体推进系列专项行动，常态化走进田间“以下看上”、深入企业“以企观政”、下到网格“以小见大”，找准作风突出问题，持续开展专项治理，有针对性地健全制度、堵塞漏洞，不断提升作风建设成效。各级党委(党组)书记要担起第一责任人责任，切实履行好抓班子带队伍职责，坚持以上率下，深化教育引导，加强日常监督，切实把严的氛围营造起来、把正的风气树立起来，为做好各项工作提供坚强作风保障。

　　会议还研究了全市全面从严治党工作。会议指出，要进一步突出政治建设，持续加强理论武装，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习总书记最新重要讲话重要指示批示精神，自觉用党的创新理论凝心铸魂；持续强化政治责任、提升政治能力，不折不扣推动习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署在洛阳落地见效。要加快构建符合现代化建设需求的高素质干部队伍，扎实推进党建引领基层高效能治理，持续深化作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。

　　会议还就进一步做好全市老干部工作提出要求。

　　张玉杰、李保国、孙延文、王森等在洛市级领导，各县区和市直有关部门主要负责同志等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生...
    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
  • ·打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 天心·校场里：场景焕新圈粉 日均...
  • 十大专项行动推进环陆浑水库生态...
  • 中国首款工业质检具身机器人洛阳造
  • 洛阳小雨渐停转多云 最高气温26℃
  • 最新消息！洛阳终止防汛四级应急响应
  • 桂花飘香！洛阳闻香赏桂攻略来了
  • 让传统产业焕发“新质”
  • 事关充电宝！洛阳北郊机场再次提示
  • 9月13日10时开抢！河南新一波消费...
  • 洛阳服务贸易链通全球朋友圈
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    新安县：加快码头...
    大唐华市：昔日老...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳头条
    最新雨情！孟津北...
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605