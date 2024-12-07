洛阳本周末天气晴好 适宜出游

雨停了，天晴了，气温再度回升。洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响，未来一周洛阳市多降水天气。受降雨及冷空气影响，18至19日气温较前期明显下降。

具体预报如下：

今天夜里：多云转晴天，部分地区有雾。

13日(周六)：晴天间多云，气温18℃～29℃。

14日(周日)：晴天到多云，气温19℃～30℃。

15日(周一)：多云到阴天，夜里转零星小雨，气温20℃～29℃。

16日(周二)：阴天有小雨，气温20℃～26℃。

17日(周三)：阴天转小雨，气温18℃～24℃。

18日(周四)：阴天有中到大雨，气温14℃～18℃。

19日(周五)：阴天有小雨，气温14℃～18℃。

温馨提示：

本周末阳光相伴，气温舒适，非常适宜大家进行户外活动，如郊游、登山或前往公园休闲。计划出行的市民请抓住晴好时机，尽情享受美好时光。

需要注意的是，昼夜温差较大，早晚出行建议增添一件薄外套，同时注意防晒补水。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）