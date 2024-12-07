洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
先睹为快！洛阳市十五运会开幕式亮点纷呈
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.12 20:39
　　13日晚，备受瞩目的洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会(以下简称市十五运会)开幕式将在新安县举行。本届市运会开幕式有哪些亮点，洛报融媒记者12日来到彩排现场，为您一探究竟。

　　全民参与，彰显青春洛阳

　　本届市运会开幕式以“全民运动”“全民健身”为核心元素，融合洛阳各县区特色文化，展示洛阳历史文化的基础上，通过运动、健身、艺术、文化的碰撞，彰显洛阳的青春活力。

　　暖场篇章是整个开幕式的“开胃菜”：两位化身队长的曲艺演员，各自带领本届市运会的吉祥物“新新”和“安安”，以欢乐PK的形式，串联起新安县11个镇(街道)精心准备的特色节目。

　　“普通群众是本次演出的核心主体，突出全民参与属性，是今年开幕式的一大亮点。”开幕式现场导演宿依楠介绍，本次开幕式有近2000名群众演员参与，没有专业演员，涵盖从幼儿园儿童到老年健身群体。

　　演员中有720名运动员，其余为各县区普通群众，演出的节目基于群众体育项目以及学生志愿者的团体操，充分体现全民参与和年轻化。

　　暖场环节形式新颖，互动感强。新安县11个镇(街道)排练的鼓舞、健身操、秧歌、啦啦操、舞狮等轮番上场，在两名“队长”的带领下互动PK，让观众提前进入开幕式的欢乐状态。

    男子自行加药后遭遇“羞羞”的烦恼！医生提醒：这种药千万别乱加量
        药能治病，亦能“致病”。近日，市民陈先生就因自行调整用药剂量，遭遇了难以启齿的困扰——乳房异常发育。
